【消費優惠】Crostini抗疫優惠　經典裝曲奇買2送1

疫情下在家想準備零食，Crostini推出門市限定優惠，由即日起至2月28日，買68元經典裝曲奇可享買2送1優惠，經典曲奇包括有紅莓榛子曲奇、牛油曲奇、海鹽朱古力伯爵茶曲奇、咖啡杏仁曲奇、蝴蝶酥等。

優惠只限門市購買，只限電子消費，數量有限，售完即止。

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撰文：hket小編

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