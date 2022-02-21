【消費優惠】Crostini抗疫優惠 經典裝曲奇買2送1 精明消費 09:00 2022/02/21 分享： 疫情下在家想準備零食，Crostini推出門市限定優惠，由即日起至2月28日，買68元經典裝曲奇可享買2送1優惠，經典曲奇包括有紅莓榛子曲奇、牛油曲奇、海鹽朱古力伯爵茶曲奇、咖啡杏仁曲奇、蝴蝶酥等。 優惠只限門市購買，只限電子消費，數量有限，售完即止。 ▼點擊圖片放大 撰文：hket小編 ＝＝＝＝＝ 想盡早財務自由，提早退休，立即免費下載《香港經濟日報》App取經 開啟hket App，閱讀全文 欄名 : 消費錦囊 最新專欄文章 更多 【外賣優惠】8度海逸酒店推88元晚市外賣套餐 多款小菜任君選擇 2022/02/20 【外賣優惠】8度海逸酒店推88元晚市外賣套餐 多款小菜任君選擇 【抗疫優惠】華置旗下商場300萬元商戶現金券7折發售 指定食肆外賣食品可獲$50現金券 2022/02/18 【抗疫優惠】華置旗下商場300萬元商戶現金券7折發售 指定食肆外賣食品可獲$50現金券 【消費優惠】美心西餅限時優惠 指定甜品$49任選3件 2022/02/18 【消費優惠】美心西餅限時優惠 指定甜品$49任選3件 【好去處懶人包】放假可以去邊好？ 香港消閒娛樂活動大集合！（更新至2月18日） 2022/02/18 【好去處懶人包】放假可以去邊好？ 香港消閒娛樂活動大集合！（更新至2月18日） 【消費優惠】大棧新冠快速抗原檢測減至$80一套 另享買三送一優惠 2022/02/18 【消費優惠】大棧新冠快速抗原檢測減至$80一套 另享買三送一優惠 零食 飲食優惠 著數優惠 香港