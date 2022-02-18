【虛擬貨幣】股神巴菲特轉軚擁抱金融科技？　巴郡上季掃78億元虛銀Nubank股份

「股神」巴菲特一向都對加密貨幣沒有好評價，並曾以「老鼠藥」來形容比特幣。但近期旗下投資旗艦巴郡（美：BRK.A）對於加密貨幣友好領域的投資卻有所增加，並開始減少投資傳統金融資產，或意味其開始認可加密貨幣，對金融科技有正面的看法。

【通脹急升 重溫股神巴菲特抗通脹2大妙法：按此】

根據巴郡向美國證券交易委員會提交的13F文件顯示，巴郡在去年第四季買入巴西其中一間最大的虛擬銀行Nubank的10億美元（下同，相當於78億港元）股份，同時出售了127萬股Visa（美：V）及30.2萬股萬事達卡（美：MA）。

事實上，早在去年6月，巴郡已通過牽頭G輪融資向Nubank投資5億元，而在Nubank去年12月上市時，巴郡更以2.5億美元收購了其3,000萬股股票，當時Nubank的估值為415億美元。

據了解，Nubank雖然不允許直接進行加密貨幣交易，但其投資部門NuInvest允許用戶投資加密貨幣ETF。

【大師都有損手時 「偷師」自通駕馭股海心法（上篇）：按此】

責任編輯：鄭樂怡

＝＝＝＝＝

邊間銀行存息最高，有咩條款限制？立即免費下載《香港經濟日報》App即時攞料