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【職場求生術】搵工跳槽開價的煩惱　台網友憂經驗不足　唔敢叫招聘最低價

個人增值 15:20 2022/02/18

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雖然本港疫情嚴峻或對部分原本打算轉工的打工仔而言有所影響，但轉工前首先要想一想，到底要加薪多少才值得轉呢？

這個問題一直是不少打工仔的煩惱，加2千元還是3千元？有人表示最起碼是本來人工的120%或以上，亦即是要求加2成，換句話說若目前你人工有15,000元，轉工後最起碼人工要有18,000元，沒有這個數目則寧可不轉工。因為轉換公司需要承受一段陣痛期，亦要與同事上司重新磨合，加薪幅度不夠高，亦補償不了轉換工作付出的代價。

【轉工除了人工還要考慮的因素 : 按此

台灣有位網民於討論區表示，自己是在半導體公司做管理工作，近期收到電子業外商工業工程專員的面試，該公司徵才廣告表明想要擁有3年以上經驗的員工，人工由4萬元新台幣起跳，而該公司疑似因找不到有經驗而且英文底子好的人才，故轉方向以英文為首要挑人原則，事主雖畢業於語文系學士，但認為自己沒經驗又不是電子本科生，不敢將期望人工開到4萬元新台幣，認為目前達3.5萬元新台幣，但他非常猶豫是否能開價3.8萬元新台幣，並問會不會「獅子大開口」?

遇到這種情況到底應該怎樣開價？有網友認為，該網民應該大膽開至4萬新台幣以上，因為數千元新台幣對大公司而言差別不大，而且面試時很有機會還會被壓價，故此開價要比預期的高，這樣即使HR壓價亦有空間。

各位打工仔轉工時，你們又會考慮加薪多少才轉呢？

【Amazon增年薪上限至約270萬港元　升幅達118％：按此

 

責任編輯：陳玉蓮

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