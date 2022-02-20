【WFH】混合遙距工作　員工身心更健康

新冠疫情持續至今，不少企業已實施混合及遙距工作（Hybrid And Remote Work）安排，允許員工在家工作（WFH）。雖有不少聲音指出，在家工作會降低員工辦事效率，但近期有幾項數據研究都表明，在家工作反而比辦公室工作更有效率。

生產力監控解決方案公司Prodoscore總裁David Powell表示，評估3萬名美國Prodoscore用戶逾1.05億個數據點後，發現疫情期間，在家工作的員工生產力增加了5%。本年初，來自視像會議設備供應商Owl Labs的研究，亦支持上述結果，發現在家工作的員工幸福度，較辦公室工作的員工幸福度高出22%；加上在家工作感到壓力較少，專注力更高，工作效率自然更高。WFH可更好平衡工作和生活，對員工身心健康更有利。

關注員工身心 助留住人才

人體工學辦公桌椅製造商Ergotron亦對1,000名全職上班族進行調查，發現自疫情開始以來，愈來愈多員工適應混合和遙距辦公環境。混合工作場所模式使員工有能力重新獲得身心健康，有56%員工提到，心理健康比過去佳。

Ergotron行政總裁Chad Severson表示：「過去兩年員工們已適應了混合和遙距工作環境，他們現在更喜歡這樣的工作安排。如果僱主希望吸引和留住人才，促進員工健康和幫助他們在任何地方工作的做法，將是至關重要。」

責任編輯：蕭寶玲

（節錄）

【原文：企業採混合遙距工作 WFH員工幸福度增22%】

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