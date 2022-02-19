【健康增值】碳水化合物要這樣吃！

從阿特金斯飲食法（Atkins）到生酮飲食（Keto），這些低碳水化合物飲食（簡稱低碳飲食，low-carb diet）是人們在網上搜尋最多的飲食療法之一。推崇者稱它有助減肥、降血糖，甚至可以逆轉二型糖尿病。但減少碳水化合物的攝取量，你從日常飲食中真的能長期遵從？

低碳飲食是近年不少人追捧的瘦身飲食法，大家聽到低碳兩字就看似等同較健康，英國廣播公司BBC為此進行了一個專題報道，揭開低碳飲食以及碳水化合物的「真面目」。

大家提起碳水化合物，不就是粥、粉、麵、飯、麵包之類食物嗎？從營養角度分析，碳水化合物是食物和飲料中3種大量營養素（Macronutrients）中的一種，其他兩種為蛋白質和脂肪。

碳水化合物攝入後會被分解為葡萄糖，為大腦和身體提供能量。英國營養師Tai Ibitoye表示，健康的碳水化合物對大腦必不可缺。同時，它還對腸道有益，為身體提供一系列維他命和礦物質，例如鈣、鐵和纖維。

低碳飲食非人人適合

雖然有研究指低碳飲食對二型糖尿病的正面影響，但並不表示適用於所有人。英國國民保健署NHS說，澱粉類碳水化合物應該佔所吃食物的三分之一，並建議人們以高纖維的全穀物麵食、米飯和麵包為主。另一方面，如果減少碳水化合物攝入，可能會有得不到它們所提供的重要能量和營養素之風險，包括纖維、鈣、鐵和維他命B群。極端至停止進食碳水化合物，一些人可能會出現便秘、頭痛、噁心以及疲倦症狀。

英國營養師協會則表示，出於多種原因如導致飲食不平衡等，他們不建議限制某一類食物。而且目前對低碳飲食並無明確定義，要長期奉行這種飲食或帶來困難。對一些人大幅減少碳水化合物攝入確實能幫助他們減肥，然而該協會警告，大多數最初看到的體重減輕，往往與水份與液體的流失有關，在考慮施行低碳飲食前，要諮詢相關專家意見。

碳水化合物要這樣吃

碳水化合物分為3種類型：澱粉類（Starch）、糖類（Sugar）以及纖維類（Fibre）。

「米色」的澱粉類碳水化合物，代表者是麵包和米飯；而糖類被稱為「白色」碳水化合物，包括汽水、碳酸飲品、糖果以及加工和精製食品，例如蛋糕和餅乾。這些澱粉類和糖類碳水化合物，主要成分在被人體消化後會轉化為葡萄糖，為人體提供能量。惟如攝取過多這類碳水化合物，多餘的葡萄糖就會被轉化為脂肪，導致肥胖。

「綠色」碳水化合物指來自於水果和蔬菜的膳食纖維，可讓人有飽感，並能減緩胃部排空的時間，並為人體提供維他命以及礦物質。綠色碳水化合物還讓牙齒和牙周健康，同時對腸道有益。另有一種是抗性澱粉碳水化合物，例如扁豆、豆類以及一些未加工的全穀類。這些食物相對較難消化，它們的主要任務是為腸道裏的細菌提供營養。

可藉着少吃米色和白色碳水化合物來達到減肥目的，或者使用替代法，例如用芹菜、番薯、黑麥麵包、裸麥粉粗麵包來代替米飯、麵粉、馬鈴薯、麵條和早餐麥片等，當然勿忘同時攝取雞蛋、肉類、魚、堅果和豆類，如早餐用雞蛋代替白麵包或是早餐麥片，是不錯的做法。每次用膳，食物中一半應該是綠色或是顏色鮮艷的食物，包括新鮮蔬菜、綠色沙律、番茄及茄子等。

作者、責任編輯：周美好

（節錄）

【原文：BBC低碳飲食非適合所有人】

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