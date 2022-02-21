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【消費優惠】PHD薄餅買一送一　牧羊少年咖啡館外賣自取低至7折

精明消費 07:00 2022/02/21

分享：

新冠肺炎疫情全球大流行，經濟不景，打工仔當然要學識慳錢。本網每日為你搜羅市場精選的優惠着數情報，餐廳、外賣、超市、網購及信用卡等優惠碼、優惠券應有盡有。「今日優惠精選」精選以下3個着數情報，有用記得與朋友分享。

1. PHD：薄餅買一送一

PHD現正推出薄餅買一送一優惠，大批／普通批都用得！除了自取之外，現時外送速遞都可以享買一送一優惠，送貨服務須視乎疫情措拖及各屋苑安排。

    點擊圖片放大

需要注意的是，星期六、星期日優惠只限外賣自取，並於下午5時30分截單，需於晚上7時前自取。

網上落單

2. 牧羊少年咖啡館：外賣自取低至7折

由即日起，牧羊少年咖啡館推出多款外賣優惠：

到店外賣自取優惠：

外賣優惠套餐（下午5時後）

  • 意粉＋飲品68元
  • 飯餐／雞扒漢堡包＋飲品78元
  • 薄餅＋飲品98元

以上套餐均可加配28元享用指定一款小食，每個套餐最多可加配兩款小食。

  • 外賣單點全單7折（下午5時後）

外賣平台優惠：

  • Openrice：全日外賣自取7折
  • Deliveroo：全日外賣送遞75折
  • Foodpanda：全日外賣送遞75折

值得注意的是，尖沙咀K11店外賣套餐沒有飯餐及長通粉選項，而各店供應的套餐有所不同，可致電分店查詢。另外，外賣優惠套餐不可與其他優惠同時使用。

    點擊圖片放大

分店地址及營業時間

3. IKEA網店：以PayMe付款滿500元享30元回贈

由今日起至2月28日，只要在IKEA網站／App單一消費滿500元，再用PayMe付款就即享30元回贈。

只需在付款時用PayMe支付全額，回贈金額就會即時存入你的PayMe錢包。

    點擊圖片放大

購物網站

 

撰文：hket小編

＝＝＝＝＝

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