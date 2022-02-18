  • 16°C
香港時間 : 2022218日 (週五) 19:32
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【移民加拿大】加國2022至2024年料再收130萬名新移民　邊種移民途徑收最多人？

美加 18:50 2022/02/18

分享：

加拿大自推出「Hong Kong Pathway」移民救生艇計劃後，吸引不少港人考慮移民加國。日前，加拿大政府再宣布，於2022年至2024年期間，將計劃再吸納多130萬名新移民以填補當地勞動力，代表未來移民加拿大可能會變得更容易。

【英國加拿大打2針入境免隔離 10國通關條件一覽：按此

據加拿大移民局數據顯示，2020年加拿大接收了接近18.5萬名新移民，但仍低於當局目標。受疫情影響，加拿大經濟受打擊，新移民有助增加人口、填補勞動力短缺，以及加快經濟復甦。為此當地政府宣布由2022年至2024年期間會增加接收新移民數量，2022年增加431,645名永久性居民、2023年增加447,055名、2024年增加451,000名。相信3年間可共增加逾130萬名新移民，佔加拿大整體人口1%。

現時移民加拿大大致上可透過4種方法，包括經濟移民、家庭團聚、難民、及人道主義途徑。其中，經濟移民類別3年內目標接收762,260名新移民，是以上4種途徑中接收最多新移民的類別。這類別的新移民主要是透過技術移民通道及省提名獲取移民資格，這2種途徑亦是收最多新移民的途徑。

技術移民通道將接收約24萬人

加拿大的技術移民通道有3種類別，分別是聯邦技術工人資格（Federal Skilled Worker Program）、聯邦技術貿易計劃（Federal Skilled Trades Program）、及加拿大經驗類資格（Canadian Experience Class）。此通道會按申請者的得分評估是否有資格入境，分數愈高者愈容易申請。今年起，當局會透過以上3類計劃接收55,900人，2023年收75,750人、到2024年目標收111,500人，3年合計收約24萬人。

省提名收最多人　接收約26萬人

至於省提名資格（Provincial Nominee Program）一般是為不合乎快速移民通道的申請者的另一選擇，由於每個省份都有不同的申請條件，而且涵蓋的移民類別、工種較多，因此透過省提名接收新移民的數量比技術移民的多。2022年會收83,500人、2023年收86,000人、2024年收93,000人，合計共收約26萬人。

 

責任編輯：嚴熹曼

＝＝＝＝＝

理財真實個案分析，立即免費下載《香港經濟日報》App

開啟hket App，閱讀全文
新移民 移民 加拿大 香港

下一篇文章

【移居台灣】2021年港人移居台灣創新高　逾1.1萬港人獲居留許可
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【BNO移民英國】英國2022年10大筍工　最佳職位平均年收入高達58萬！
【BNO移民英國】英國2022年10大筍工　最佳職位平均年收入高達58萬！
【移居台灣】2021年港人移居台灣創新高　逾1.1萬港人獲居留許可
【移居台灣】2021年港人移居台灣創新高　逾1.1萬港人獲居留許可
【BNO移民英國】在英國住滿183日才是稅務居民？　調查發現近6成準移英人士存誤解
【BNO移民英國】在英國住滿183日才是稅務居民？　調查發現近6成準移英人士存誤解
【移居大馬】馬來西亞第二家園計劃10月重啟　10加辣條件　海外月入最少7.3萬
【移居大馬】馬來西亞第二家園計劃10月重啟　10加辣條件　海外月入最少7.3萬
【退休移民】2022年全球最佳退休國家　巴拿馬稱霸　亞洲邊度係最好？
【退休移民】2022年全球最佳退休國家　巴拿馬稱霸　亞洲邊度係最好？
【移民加拿大】移民加國　3年工作簽證vs直接申請永居　申請資格有何不同？
【移民加拿大】移民加國　3年工作簽證vs直接申請永居　申請資格有何不同？
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款