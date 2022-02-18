【移民加拿大】加國2022至2024年料再收130萬名新移民　邊種移民途徑收最多人？

加拿大自推出「Hong Kong Pathway」移民救生艇計劃後，吸引不少港人考慮移民加國。日前，加拿大政府再宣布，於2022年至2024年期間，將計劃再吸納多130萬名新移民以填補當地勞動力，代表未來移民加拿大可能會變得更容易。

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據加拿大移民局數據顯示，2020年加拿大接收了接近18.5萬名新移民，但仍低於當局目標。受疫情影響，加拿大經濟受打擊，新移民有助增加人口、填補勞動力短缺，以及加快經濟復甦。為此當地政府宣布由2022年至2024年期間會增加接收新移民數量，2022年增加431,645名永久性居民、2023年增加447,055名、2024年增加451,000名。相信3年間可共增加逾130萬名新移民，佔加拿大整體人口1%。

現時移民加拿大大致上可透過4種方法，包括經濟移民、家庭團聚、難民、及人道主義途徑。其中，經濟移民類別3年內目標接收762,260名新移民，是以上4種途徑中接收最多新移民的類別。這類別的新移民主要是透過技術移民通道及省提名獲取移民資格，這2種途徑亦是收最多新移民的途徑。

技術移民通道將接收約24萬人

加拿大的技術移民通道有3種類別，分別是聯邦技術工人資格（Federal Skilled Worker Program）、聯邦技術貿易計劃（Federal Skilled Trades Program）、及加拿大經驗類資格（Canadian Experience Class）。此通道會按申請者的得分評估是否有資格入境，分數愈高者愈容易申請。今年起，當局會透過以上3類計劃接收55,900人，2023年收75,750人、到2024年目標收111,500人，3年合計收約24萬人。

省提名收最多人 接收約26萬人

至於省提名資格（Provincial Nominee Program）一般是為不合乎快速移民通道的申請者的另一選擇，由於每個省份都有不同的申請條件，而且涵蓋的移民類別、工種較多，因此透過省提名接收新移民的數量比技術移民的多。2022年會收83,500人、2023年收86,000人、2024年收93,000人，合計共收約26萬人。

責任編輯：嚴熹曼

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