【抗疫的士】300輛的士明起投入服務　抗疫的士Q&A

醫管局早前曾呼籲快速測試呈陽性的市民前往醫院求診時乘搭的士，以減低接觸其他人的機會。考慮到確診者乘搭交通工具求醫時的公共衛生風險，運房局明日起（18日）將安排約300輛的士免費為確診者接送往返指定診所及其住所，暫時預計會運作14日。

【政府開放7間指定診所供新冠輕症病患者求診 求診前先問自己2問題：按此】

運房局聯同的士業界設立專屬的士車隊，接送新冠病毒確診者往返住所及指定診所求醫。專屬車隊司機會穿上防疫裝備，包括防護面罩、防護衣、口罩等，並且每日全面消毒車廂、及於每日服務前做快速病毒測試，確保呈陰性才會接載乘客。

乘搭前先了解5個問題

Q1. 抗疫專屬的士何時開始？

專屬的士將於2月18日上午7時投入服務，暫時預計會運作14日。

Q2. 所有確診者病患者都可以預約乘搭抗疫的士？

要乘搭抗疫的士，必須要先預約政府指定7間診所服務，後再到專設平台或致電車隊預約服務。預約時市民需要提供姓名、聯絡電話、預約時間、指定診所、上車地點等資料，再等候專屬車隊的司機聯絡，以確認及安排接送服務。

Q3. 抗疫的士可否接載確診者去醫院？

現階段專屬的士只可以點對點接送確診者往返政府指定7間診所及其住所。

Q4. 普通市民會否誤乘抗疫的士？

抗疫專屬的士會貼上「抗疫專用 必須預約」的特定標貼以茲識別，此類的士只會接載已預約到指定診所的人士，不會接載其他乘客。而為減低感染風險，乘客乘搭需使用後排座位，前座乘客座位不會接載乘客，此外乘坐時要全程開窗。

Q5. 如何計算費用？

由於政府會為每位抗疫車隊司機提供每日3,000元津貼，因此確診者可免費乘搭。

專屬的士預約電話熱綫：3693 4770 預約電話熱綫服務時間：每日上午8時至晚上10時 按此進入專屬的士預約平台

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責任編輯：嚴熹曼

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