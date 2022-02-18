【品味投資】史上唯一逾15卡藍鑽　4月現身拍賣場　估價3.8億元（多圖）

拍賣場上一直有不少鑽石或珠寶首飾拍賣，它們每一顆都各有特色和珍貴之處。蘇富比宣布，將會在4月下旬舉行的香港蘇富比Luxury Week單一拍品拍賣專場上呈獻一枚超過15卡（Carat，克拉）的藍鑽，估價為3.8億港元。

為拍場上唯一超過15卡藍鑽

蘇富比表示，將會拍賣的是一顆名為「戴比爾斯庫利南浩宇之藍」（The De Beers Cullinan Blue）的藍鑽，是拍場上有史以來最珍貴的藍鑽。這顆藍鑽為15.10卡長方形階梯式切割（Step-Cut），是美國寶石學院（GIA）所鑑定過最大的內部無瑕階梯式切割艷彩藍鑽，估價逾4,800萬美元，折合為3.8億港元。

另外，蘇富比指至今曾經上過拍賣場上、且為10卡以上的藍鑽只有5顆。

原石於去年在南非被發現

蘇富比指，這一枚藍鑽於2021年在南非庫利南鑽礦（Cullinan Mine）被發現，戴比爾斯（DE BEERS）與經驗豐富的鑽石切割大師Diacore攜手合作切割及打磨藍鑽原石，最後成就「戴比爾斯庫利南浩宇之藍」。

「戴比爾斯庫利南浩宇之藍」將進行世界巡迴展覽，它將率先於2月16日在紐約蘇富比亮相，隨後於倫敦、杜拜、 上海、北京、深圳、台北及新加坡等地展出，而有關展覽詳情及日期將於稍後公布。

■「戴比爾斯庫利南浩宇之藍」藍鑽■

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責任編輯：區祖飛

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