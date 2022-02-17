【投資展望】Omicron通脹加息風險添陰霾　施羅德：今年非大手投資好時機

施羅德首席投資總監及多元化資產投資環球主管Johanna Kyrklund發表投資展望，指在目前Omicron流行、通脹升溫及利率上升因素，令投資者正面臨一系列風險。在此時刻，投資者更應保持謹慎。

受惠穩健企業盈利 股市料見溫和正回報

Kyrklund表示，從該行的模型來看，現時正進入一個相對成熟的經濟周期階段，意味着經濟增長動力將逐步見頂，而央行亦將開始撤回支持措施。在此環境下，預期股市將受惠於穩健的企業盈利而錄得較為溫和的正回報。

通脹是廣受討論的主題。Kyrklund認為在工資上漲、去全球化及脫碳的推動下，中期內的通脹水平很可能會較過去10年為高。就短期而言，預期通脹動力將隨着供應瓶頸得到緩解而見頂，但各國央行依然很可能會加息。

股票方面，考慮到投入成本及工資上升對利潤率帶來的風險，具有定價能力的企業將具備較佳的能力過渡難關，因此發掘這些企業將是關鍵。不過，他認為通脹不會對市場構成系統性風險，因為各國央行為應對通脹壓力而開始加息的意願，有助緩解政府長債孳息曲綫在遭到任何拋售時所受到的影響。因此，債券在投資組合組合中仍佔有一席之地。

新冠疫情仍令人擔憂

Kyrklund提到，新冠疫情持續引發市場波動，而變異毒株Omicron再度引發了相關憂慮，但當稍為回望過去時便會承認，我們已從2020年初的極端不確定中取得長足的進展。

然而，Omicron已導致部分地區重新實施封城禁令，今年年初的經濟增長勢將放緩。在理想的情況下，環球經濟或可同步錄得強勁復甦，但隨着Omicron的出現，這種情況已不大可能發生。有別於其他主要經濟體系，中國將有機會因為轉向採用刺激性政策而帶來驚喜表現。

Kyrklund認為，雖然變數增加但機遇仍在，能夠以靈活和敏捷的步伐作出部署將是關鍵。簡而言之，需要分散風險，而今年不是大手投資的好時機。

責任編輯：鄭樂怡

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