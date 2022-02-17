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【快速測試】驚產品質素參差？　選購前查政府FDA歐盟認可名單（附網址）

精明消費 18:55 2022/02/17

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【快速測試】驚產品質素參差？　選購前查政府FDA歐盟認可名單（附網址）

本港第5波疫情嚴峻，不少市民紛紛購入新冠肺炎病毒快速測試作備用。由於快速測試需求短期內急升，但又怕網購平台的快速測試套裝或質素參差，市民購買時要加倍留意，可參考衛生署認可的快速抗原測試清單、以及受美國食品藥品監督管理局（FDA）及歐盟認可的快速抗原測試名單。

【HOME+推快速測試套裝優惠 憑優惠碼平均67.6元測一次（附優惠碼）：按此

根據政府資料，快速抗原測試用作直接驗出呼吸道樣本中SARS-CoV-2病毒的蛋白質（抗原）。現時市場上有不同製造商的測試可供選擇，大部分採集鼻腔或鼻咽拭子樣本或深喉唾液樣本。快速抗原測試操作簡單，一般會在30分鐘內有測試結果。

【快速測試套裝價錢比較 最平67.5元一次：按此

靈敏度及特異度代表咩？

市民在選購快速抗原測試套裝時，可透過靈敏度及特異度了解其性能。根據政府資料，靈敏度是指在受感染人士身上檢驗出陽性結果的能力，即檢驗出的「真陽性機率」；而特異度則是指在非感染人士身上檢驗出陰性結果的能力，即檢驗出的「真陰性機率」。

現時由於快速測試需求短期內急升，網購平台的快速測試套裝或質素參差，市民購買前可留意有關品牌及快速抗原測試套裝是否受認可，可透過以下網站查詢並作參考。

衛生署認可的快速抗原測試名單

美國食品藥品監督管理局（FDA）認可快速抗原測試名單

歐盟認可快速測試名單

 

責任編輯：李瑩

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欄名 : 消費錦囊

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