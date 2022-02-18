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【消費優惠】美心西餅限時優惠　指定甜品$49任選3件

精明消費 10:30 2022/02/18

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美心西餅推限時甜蜜優惠，由即日起至2月20日，指定6款甜品任選3件49元。指定甜品包括粒粒三色西瓜撻 、甘栗撻、藍莓焗芝士切餅、美心鮮果撻、大甲芋頭Mochi撻及綿綿芒糍撻。各美心西餅分店有售，數量有限，售完即止。

    點擊圖片放大

撰文：hket小編

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欄名 : 消費錦囊

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