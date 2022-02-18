【消費優惠】美心西餅限時優惠 指定甜品$49任選3件 精明消費 10:30 2022/02/18 分享： 美心西餅推限時甜蜜優惠，由即日起至2月20日，指定6款甜品任選3件49元。指定甜品包括粒粒三色西瓜撻 、甘栗撻、藍莓焗芝士切餅、美心鮮果撻、大甲芋頭Mochi撻及綿綿芒糍撻。各美心西餅分店有售，數量有限，售完即止。 ▼點擊圖片放大 撰文：hket小編 ＝＝＝＝＝ 想盡早財務自由，提早退休，立即免費下載《香港經濟日報》App取經 開啟hket App，閱讀全文 欄名 : 消費錦囊 最新專欄文章 更多 【好去處懶人包】放假可以去邊好？ 香港消閒娛樂活動大集合！（更新至2月18日） 今日 【好去處懶人包】放假可以去邊好？ 香港消閒娛樂活動大集合！（更新至2月18日） 【消費優惠】大棧新冠快速抗原檢測減至$80一套 另享買三送一優惠 今日 【消費優惠】大棧新冠快速抗原檢測減至$80一套 另享買三送一優惠 【快速測試】驚產品質素參差？ 選購前查政府FDA歐盟認可名單（附網址） 2022/02/17 【快速測試】驚產品質素參差？ 選購前查政府FDA歐盟認可名單（附網址） 【開戶優惠】Mox推開戶及外賣平台優惠 指定消費滿$500獎$500（附優惠碼） 2022/02/17 【開戶優惠】Mox推開戶及外賣平台優惠 指定消費滿$500獎$500（附優惠碼） 【本地菜】D2 Place周末市集Farm To Market 有得賣本地農場蔬果 2022/02/17 【本地菜】D2 Place周末市集Farm To Market 有得賣本地農場蔬果 飲食優惠 美心 香港 付款優惠 著數優惠