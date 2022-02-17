【開戶優惠】Mox推開戶及外賣平台優惠　指定消費滿$500獎$500（附優惠碼）

虛擬銀行Mox宣布推出一連串優惠，以指定邀請碼開戶並完成指定任務，可獲500元現金獎賞。疫情下，市民減少外出，Mox亦與外賣平台Deliveroo及foodpanda推出優惠，可享折扣優惠或回贈優惠。

由即日起至3月31日，用戶使用「HUNGRYMOX」邀請碼成功開立Mox戶口，並在開戶當日及其後30日內以Mox Credit惠顧指定美食外賣、生活雜貨商戶累積消費滿500元，即可獲得500元現金獎賞。指定商戶包括foodpanda、Deliveroo、麥當勞、DON DON DONKI、HKTVmall或其他指定美食外賣平台及超級市場商戶。

另外，Mox亦聯同foodpanda，由即日起至3月27日逢星期五、六及日，Mox客戶利用Mox Credit在指定餐廳，以專屬優惠碼「MOX65」訂購美食外賣消費滿300元（不包括運費），即可獲得65元折扣。客戶更可以分別在2月使用2次及在3月使用4次這項優惠。

同時，Deliveroo亦加盟成為Mox 5% CashBack商戶，由即日起至4月30日，Mox客戶只需要以Mox Credit在Deliveroo消費，即可賺取5% CashBack，上限為150元。

責任編輯：曹佩鈞

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