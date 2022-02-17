  • 15°C
香港時間 : 2022217日 (週四) 18:48
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【開戶優惠】Mox推開戶及外賣平台優惠　指定消費滿$500獎$500（附優惠碼）

精明消費 18:10 2022/02/17

分享：

虛擬銀行Mox宣布推出一連串優惠，以指定邀請碼開戶並完成指定任務，可獲500元現金獎賞。疫情下，市民減少外出，Mox亦與外賣平台Deliveroo及foodpanda推出優惠，可享折扣優惠或回贈優惠。

由即日起至3月31日，用戶使用「HUNGRYMOX」邀請碼成功開立Mox戶口，並在開戶當日及其後30日內以Mox Credit惠顧指定美食外賣、生活雜貨商戶累積消費滿500元，即可獲得500元現金獎賞。指定商戶包括foodpanda、Deliveroo、麥當勞、DON DON DONKI、HKTVmall或其他指定美食外賣平台及超級市場商戶。

另外，Mox亦聯同foodpanda，由即日起至3月27日逢星期五、六及日，Mox客戶利用Mox Credit在指定餐廳，以專屬優惠碼「MOX65」訂購美食外賣消費滿300元（不包括運費），即可獲得65元折扣。客戶更可以分別在2月使用2次及在3月使用4次這項優惠。

同時，Deliveroo亦加盟成為Mox 5% CashBack商戶，由即日起至4月30日，Mox客戶只需要以Mox Credit在Deliveroo消費，即可賺取5% CashBack，上限為150元。

 

責任編輯：曹佩鈞

＝＝＝＝＝

想盡早財務自由，提早退休，立即免費下載《香港經濟日報》App取經

開啟hket App，閱讀全文

欄名 : 消費錦囊

最新專欄文章 更多

【本地菜】D2 Place周末市集Farm To Market　有得賣本地農場蔬果
今日
【本地菜】D2 Place周末市集Farm To Market　有得賣本地農場蔬果
【消費優惠】鴻星中菜早晨優惠　9時半前惠顧免費送點心
今日
【消費優惠】鴻星中菜早晨優惠　9時半前惠顧免費送點心
【消費優惠】屈臣氏酒窖年度美酒優惠　各地名莊美酒低至66折
今日
【消費優惠】屈臣氏酒窖年度美酒優惠　各地名莊美酒低至66折
【新冠檢測】寵物可驗新冠病毒　城大Prenetics檢測服務每次$450
2022/02/16
【新冠檢測】寵物可驗新冠病毒　城大Prenetics檢測服務每次$450
【消費優惠】K-Swiss門市福袋自由配　任選2件$499
2022/02/16
【消費優惠】K-Swiss門市福袋自由配　任選2件$499
虛擬銀行 美食 Mox Deliveroo foodpanda

上一篇文章

【抗疫的士】300輛的士明起投入服務　抗疫的士Q&A

下一篇文章

ZA Bank：人均派電子利市數量大增4倍　最大筆單封利市有幾大手筆？
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

今日優惠精選 - 【消費優惠】外賣自取優惠：Lady M指定美食85折　霸王山莊滿$338送北京烤鴨
【消費優惠】外賣自取優惠：Lady M指定美食85折　霸王山莊滿$338送北京烤鴨
【消費優惠】屈臣氏酒窖年度美酒優惠　各地名莊美酒低至66折
【消費優惠】屈臣氏酒窖年度美酒優惠　各地名莊美酒低至66折
【新冠檢測】寵物可驗新冠病毒　城大Prenetics檢測服務每次$450
【新冠檢測】寵物可驗新冠病毒　城大Prenetics檢測服務每次$450
【消費優惠】鴻星中菜早晨優惠　9時半前惠顧免費送點心
【消費優惠】鴻星中菜早晨優惠　9時半前惠顧免費送點心
【5000元消費券】未拎到第3期八達通$1,000消費券？　可能做漏呢件事（附查詢方法）
【5000元消費券】未拎到第3期八達通$1,000消費券？　可能做漏呢件事（附查詢方法）
【好去處懶人包】放假可以去邊好？　香港消閒娛樂活動大集合！（更新至2月11日）
【好去處懶人包】放假可以去邊好？　香港消閒娛樂活動大集合！（更新至2月11日）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款