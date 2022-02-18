LVMH鐘錶周2022巡禮　HUBLOT大玩色彩大爆炸

上月國際錶壇有一盛事舉行，說的正是在瑞士日內瓦舉辦的《LVMH Watch Week 2022》。其中擅長發揮BIG BANG本色的HUBLOT，今年新作繼續色彩大爆炸，以顏色錶來一掃過去兩年不明朗氣氛，打破沉悶天空的悶局吧！

今年是第二度舉行的《LVMH鐘錶周2022》，由2021年開始，LVMH集團號召旗下鐘錶品牌（包括BULGARI、HUBLOT、ZENITH和TAG HEUER）為年度新作巡禮介紹，疫情關係繼續線上舉辦。當中HUBLOT一口氣為旗下3個系列推出多款不同顏色腕錶，不只見慣見熟的黑和金錶殼，連錶帶也有12種顏色以供選擇迎合不同喜好，非常貼心。

▲ Big Bang Unico Golf系列腕錶：錶徑45毫米，橙色Texalium碳纖維錶殼，搭載MHUB1580 UNICO錶廠自動上鏈機芯，動力儲存72小時，防水100米，限量100枚。（$245,500／圖片品牌提供）

橙色的哥爾夫球天空

若非看到Big Bang Unico Golf系列新作，作為門外漢一直以為白色是哥爾夫球的專色。原來此項運動沒指定球色，視乎個人喜好和在場地上易找便可，哥爾夫球也愈來愈色彩繽紛。這款由2017年高爾夫球手Dustin Johnson推出的全球首款機械高爾夫球腕錶，繼去年的黃色，今年大玩橙色，非常矚目。

▲ 啞光黑色鏤空式錶殼，機芯內部的機械運轉情況，每個操作均可一覽無遺。（圖片品牌提供）

這玩味非常的機械腕錶，除了準確報時，它更提供記錄擊球計算機制，操作容易。在錶面上有三個視窗分別顯示高爾夫球玩家的當前洞數、該洞的桿數以及本回合的總桿數，最適合於給以18洞為一回合比賽的球手們使用。難怪一推出，便得到不少愛打哥爾夫球的錶迷的心心眼吧！

▲ 採用高科技橙色織物錶帶，配備HUBLOT宇舶錶「一鍵式」快速更換錶帶功能，重量不足100克。（圖片品牌提供）

綠陶瓷的紋身

為紀念與Sang Bleu紋身工作室的合作進入第七個年頭，創辦人Maxime Plescia Buchi今次選擇了魔力金和陶瓷這兩款均具有防刮性質的材質上進行紋身藝術創作。

▲ Big Bang Unico SANG BLEU II紋身腕錶：錶徑45毫米，緞面及拋光綠色陶瓷錶殼，搭載HUB1240.MXM錶廠自製Unico自動上鏈飛返計時機芯配導柱輪，動力儲存72小時，防水100米，限量200枚。（$205,800／圖片品牌提供）

其中HUBLOT自家研發的陶瓷材質硬度可達1,500 維氏硬度（傳統陶瓷硬度為1,200 ，魔力金為度接近1,000），以綠色陶瓷帶點沉鬱感，Maxime運用其紋身圖案交替重疊出現在錶殼和錶圈上作設計元素，機械裝置和圓盤指針則採用了幾何紋身圖案，呈現浮雕效果，型到不能！

▲ 透過鏤空錶盤和透明錶背，HUB1240錶廠自家自動上鏈Unico計時機芯。（圖片品牌提供）

▲ 紋身藝術大師Maxime的紋身圖案交替重疊出現在錶殼和錶圈上，機械裝置和圓盤指針則採用了幾何紋身圖案，該圖案一直蔓延至橡膠錶帶。（圖片品牌提供）

時尚12色環

為延續Big Bang Unico腕錶的優良傳統，Big Bang One Click一鍵式款腕錶系列，在採用高級珠寶精湛工藝鑲鑽技術，錶圈和錶盤上均採用鑲鑽設計，錶圈用上36顆鑽設計，錶盤上以11顆鑽石點綴時標，3點鐘位置設有日曆視窗。

▲ Big Bang One Click 一鍵式系列腕錶：錶徑33毫米，拋光精鋼錶殼，鑲鑽錶圈，搭載HUB1120自動上鏈機芯，動力儲存長達40小時。（$102,500／圖片品牌提供）

▲ 提供品牌的「一鍵式」快速更換錶帶功能，用家只需輕觸按鍵，便可隨心快速更換錶帶。（圖片品牌提供）

此系列配備品牌已申請專利的「一鍵式」快速更換錶帶功能，只需輕觸按鍵，便可快速更換錶帶，提供12條質感絲滑的錶帶，均由觸感柔軟的紋理小牛皮製成，更是品牌在法國利用植鞣工藝呈現，用家可隨季節或心情，變更換錶帶顏色。

▲ 小牛皮錶帶更提供12種色彩選擇，除可應用於33錶徑版本，更可適用於Big Bang 一鍵式39毫米版和Big Bang Unico 42毫米版。（圖片品牌提供）

撰文︰黃鑑江

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