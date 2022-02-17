【新年拆利市】錢幣商教你留意鈔票上幾個特徵　呢個面額可能隨時賺50倍

從傳統而言，直到正月十六才拆利市可以有「財聚」的意頭，不過在現今社會下，不少人都愛另類投資，收藏錢幣鈔票可能隨時賺錢獲利，年輕一輩或者未必會顧及傳統含意。有經營錢幣買賣的負責人近日拍片教大家留意銀紙上的一些特徵，隨時賺錢獲利。大家不妨參考一下，可能會為自己的利市錢價值倍增。

經營錢幣買賣的「香港真藏（荃灣）」負責人張頌昇在個人YouTube頻道分享指，新年逗利市時若果收到大型利市封的話，很大機會收到新鈔，賣出的話可能會比原先面額更有價值。另外，他亦有提到新鈔的3大特徵、保存方法和面額翻倍技巧，馬上參考下啦。

留意銀紙號碼的3個特徵

6個相同號碼



張頌昇指，大家拆利市時可以留意鈔票號碼，若果是6個相同數字，轉售出去就可以獲利賺錢，例如888888、666666等。他解釋，這些相同號碼在市面上比較特殊，是很久之前印刷的，相對有歷史價值，若轉售出去相信價值會高。



張頌昇指，大家拆利市時可以留意鈔票號碼，若果是6個相同數字，轉售出去就可以獲利賺錢，例如888888、666666等。他解釋，這些相同號碼在市面上比較特殊，是很久之前印刷的，相對有歷史價值，若轉售出去相信價值會高。 細號碼



除了一些大號碼外，細號碼同樣值得收藏，例如000001，若收到這樣號碼的利市銀紙，可以到錢幣商問價，或者會有人願意換鈔，大家又可以從中獲利。



除了一些大號碼外，細號碼同樣值得收藏，例如000001，若收到這樣號碼的利市銀紙，可以到錢幣商問價，或者會有人願意換鈔，大家又可以從中獲利。 鈔票號碼為順數字



另外，張頌昇提到有人亦會喜歡收藏啤順數字的號碼，例如123456，這一類同樣受人歡迎。

銀紙需保存好狀態 愈多摺痕價格愈低

在另類投資中，物品要有高的價值必須要保存得宜，例如名錶、珠寶鑽石等，都要定期翻新和保養。鈔票亦同樣道理，張頌昇指，若果認為自己手中的新鈔可以換取好的價錢，應該要懂得保存，大家應該避免經常觸摸，而且不應令新鈔有摺痕，否則會變黃，銀紙的外貌不好看。

他解釋，即使新鈔票屬「靚」號碼，但由於有摺痕會影響鈔票的價值，大約會影響7成價錢，例如20元面額可以賣出1,000元，但已打折扣變相可能只得300元的價值。

小面額升值潛力高可賺50倍

除了新鈔的特徵外，亦要留意它的面額，不過原來面額愈高不等於翻倍能力高。張頌昇指，從銀行提取後的新鈔沒有摺痕情況下，一張20元面額且有6個相同數字的鈔票，基本上可以賣到1,000元，即可以賺到50倍回報。相反，1,000元面額回報會較低，只有5倍回報，即只可賺取5000元。不過他重申，賣出金額需視乎鈔票的狀態。

■銀紙號碼特徵及不應對摺新鈔■

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責任編輯：區祖飛

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