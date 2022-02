【NFT】花井祐介首個NFT系列首批全數售罄　最高成交價37萬升14倍

日本著名藝術家花井祐介(Yusuke Hanai)早前推出首個NFT系列《People In The Place They Love》,首階段1,000枚NFT於2月14日以鑄造價1枚以太幣(約2.4萬港元)全數售罄,二手市場反應亦非常熱烈,成交價最高的1個NFT作品達15枚以太幣(約37萬港元),升幅達14倍。

首階段1千枚NFT

今次花井祐介的NFT項目與數碼及實體收藏品創作平台FWENCLUB合作,而首批近9成NFT至今仍然由FWENCLUB支持者持有,少量NFT在OpenSea二手市場交易。而是次NFT系列更於OpenSea在2月14日以新項目計總成交量排名第一,當日總成交量達448.99枚以太幣(約1,097萬港元),截止2月17日上午10時30分更升至708枚以太幣(約1,730萬港元)。

■《People In The Place They Love》系列■

▼ 點擊圖片放大 +8 +7

首階段1,000枚NFT以盲盒方式發售,於2月16日晚上9時已正式「開箱」。花井祐介更特別為部分友好繪畫「傳奇」版頭像,包括KAWS、曾登上太空的日本企業家前澤友作、周杰倫、林俊傑及AllRightsReserved與FWENCLUB創辦人SK Lam,這些特別版頭像將由被繪畫者本人永久收藏。

▼ 點擊圖片放大

《People In The Place They Love》系列NFT首階段限量1,000枚,白名單競賽及公眾抽獎分別有超過10萬人次參與。其中白名單部分扣除無效申請後,仍有逾萬人合乎資格角逐200個名額;公眾抽獎競爭更加激烈,平均約300人爭奪一個中獎席位。

第2、3階段將於今年年中推出

《People In The Place They Love》共分三個階段,第二及第三階段將於2022年年中陸續推出,而花井祐介日前亦率先透過FWENCLUB社交平台公開第二階段創作草圖。

若擁有此次NFT,還會可能受到FWENCLUB邀請加入花井祐介的獨家收藏社群,享受不同的福利和優惠,包括免費獲得花井祐介創作的FWENCLUB限量版社群T-Shirt、藝術家作品的優先購買權及FWENCLUB元宇宙3D化身的優先購買權等。

