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【NFT】花井祐介首個NFT系列首批全數售罄　最高成交價37萬升14倍

個人增值 14:10 2022/02/18

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日本著名藝術家花井祐介（Yusuke Hanai）早前推出首個NFT系列《People In The Place They Love》，首階段1,000枚NFT於2月14日以鑄造價1枚以太幣（約2.4萬港元）全數售罄，二手市場反應亦非常熱烈，成交價最高的1個NFT作品達15枚以太幣（約37萬港元），升幅達14倍。

【首個NFT作品101萬售出 花井祐介新推NFT系列 限量1000個：按此

首階段1千枚NFT

今次花井祐介的NFT項目與數碼及實體收藏品創作平台FWENCLUB合作，而首批近9成NFT至今仍然由FWENCLUB支持者持有，少量NFT在OpenSea二手市場交易。而是次NFT系列更於OpenSea在2月14日以新項目計總成交量排名第一，當日總成交量達448.99枚以太幣（約1,097萬港元），截止2月17日上午10時30分更升至708枚以太幣（約1,730萬港元）。

■《People In The Place They Love》系列■

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首階段1,000枚NFT以盲盒方式發售，於2月16日晚上9時已正式「開箱」。花井祐介更特別為部分友好繪畫「傳奇」版頭像，包括KAWS、曾登上太空的日本企業家前澤友作、周杰倫、林俊傑及AllRightsReserved與FWENCLUB創辦人SK Lam，這些特別版頭像將由被繪畫者本人永久收藏。

    點擊圖片放大

《People In The Place They Love》系列NFT首階段限量1,000枚，白名單競賽及公眾抽獎分別有超過10萬人次參與。其中白名單部分扣除無效申請後，仍有逾萬人合乎資格角逐200個名額；公眾抽獎競爭更加激烈，平均約300人爭奪一個中獎席位。

第2、3階段將於今年年中推出

《People In The Place They Love》共分三個階段，第二及第三階段將於2022年年中陸續推出，而花井祐介日前亦率先透過FWENCLUB社交平台公開第二階段創作草圖。

若擁有此次NFT，還會可能受到FWENCLUB邀請加入花井祐介的獨家收藏社群，享受不同的福利和優惠，包括免費獲得花井祐介創作的FWENCLUB限量版社群T-Shirt、藝術家作品的優先購買權及FWENCLUB元宇宙3D化身的優先購買權等。

 

責任編輯：曹佩鈞

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