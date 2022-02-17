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【綠色債券】專家建議認購3至5手　持3年每手最少賺$600息

綠色金融 16:20 2022/02/17

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【綠色債券】專家建議認購3至5手　持3年每手最少賺$600息

政府將零售綠債發行，條款與最近兩批iBond（通脹掛鈎債券）相近，息率不會少於2厘，3月1日起接受認購。綜合專家意見，在通脹環境下，2厘保底息率雖然不高，但由債券由港府發行，風險較低，投資者可考慮認購3至5手。

【零售綠債銀行券商認購優惠一覽 邊間提供11免仲送股份？：按此

通脹環境建議認購3至5手

中銀香港個人數字金融產品部副總經理周國昌在記者會上表示，預計零售綠債有望超額認購8至10倍，因綠債採取循環派發機制，建議客戶認購3至5手。同時，他預計本地通脹將緩步上升，相信債券息率超過2厘的機會較大。

耀才證券行政總裁許繹彬表示，由於現時香港經濟前景未明，綠債息率雖然不高，但仍有吸引力，加上可以在二手市場買賣，所以建議投資者可考慮認購4至5手。

【零售綠債設2厘保底息 每手1萬元 3月1日至11日接受認購：按此

暢銷財經書作者、證券業持牌人士龔成認為，綠色債券與iBond性質相似，雖然回報不高，但好處是風險較低，有最少2厘的回報。他建議，有興趣的投資者，可考慮認購3至5手，相信今次每人分得不多，如果資金無特別用途，可考慮長綫持有3年，作為定期存款的代替品，如果不考慮長綫持有，可上市即放，賺取少量的回報。

以2厘保底息率計算，假設投資者持有零售綠債3年，每手最少可賺取600元利息，若本地通脹率上升，以最近6個月公布的CPI按年變動率的算術平均值計算的浮息息率觸及保底息，投資者可望賺取多於600元的利息。

更多零售綠債認購日期及申請方法，請瀏覽【綠債懶人包】

 

責任編輯：李瑩

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