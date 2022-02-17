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【收息股】市值100億以上高息盈喜股　股息率最高9厘

15:50 2022/02/17

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就快到3月份上市公司公布業績的高峰期，若上市公司的盈利有大變動，其股價亦會受到影響。因此，為減低公布業績時對股價的衝擊。《上市規則》訂明若公司出現預期之外的收入或虧損，並會影響股價，便要發盈利預告知會股東。

該企業若已發盈喜，意味着其去年度的業績表現理想，值得買入投資。本網搜集了今年初至2月16日已發盈喜的企業，大約有逾百間，並從中篩選出高息股。

由於想買股收息的話，一般都屬中長綫投資，企業的業務必須穩健及具規模，因此加入企業市值須要有100億元或以上，以及股息率有5%或以上兩項條件作篩選，從中找出10家符合條件的公司！

■市值100億元以上的高息盈喜股■
（按股息率低至高排序）

    點擊圖片放大
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    +7

在10隻股票之中，股息率最高的股票是中國宏橋 （01378） ，集團主要從事製造及銷售鋁產品。在剛公布的盈喜預告，集團預期2021年度的淨利潤或按年大增逾6成，主要是因為鋁產品銷售價格不斷上漲並維持在高位，令其收入及利潤有大幅度增長。

另外，高盛最近發表亞太區策略報告，並按盈利重評領先指標（ERLI）準則篩選出首選股，中國宏橋就是其中一個被列入此名單的股票，並給予其「買入」評級。

除此之外，還有一些股息率逾8厘的選擇，包括中國石油化工股份 （00386） 、中國光大銀行 （06818） 及中國神華 （01088）

若想知更多收息股選擇，請留意港股收息懶人包

 

責任編輯：鄭樂怡

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欄名 : 收息之選

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盈喜 股票 收息股 中國石油化工股份（00386） 中國神華（01088） 中國宏橋（01378）

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