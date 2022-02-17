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【WFH】在家工作易養成4個壞習慣　你有無中？

個人增值 19:05 2022/02/17

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在疫情嚴峻下，不少公司會實行在家工作，減少員工外出受感染的風險，讓員工可以安心在家工作。不過整日在家，亦容易培養不少壞習慣，或會影響身體健康及工作效率，以下看看四大壞習慣，並好好督促自己糾正過來。

1. 作息習慣改變 

開始在家工作後，你不再需要每天提早起床梳洗、坐車返工，故此你可睡得比以前多一點，省下不少梳洗及交通時間。若你是那種睡到最後一刻才起床的人，你的身體可能並沒有一個準備好的狀態下進入工作，或許就會令工作出錯，影響進度，最終需要花額外時間作出補救等，影響飲食及作息時間，在家工作亦要加班，用上私人時間處理，引致作息不定時。

所以在家工作也要定時起床，梳洗，讓自己的身體進入工作的狀態，不要太放肆。

2. 在睡床上工作

香港地方細，有部分人家裡並沒有私人空間，在家工作需要在客廳或需要在自己的床上工作。但在睡床上工作，坐姿不正確會也導致腰背痛或更嚴重是脊椎問題。所以在家工作要選擇合適的地方，而睡床一般而言都不是理想的地方，即使有懶人桌其實都不適合，因為睡床的環境或會令你在工作期間睡着了，因而影響工作進度。

3. 零食大解放

在家裡工作，工作壓力大時，亦會口痕，過往你可能不敢在公司開零食吃，但在家裡便可以大吃特吃了，而且吃的時候亦不需要擔心影響其他人。不少人在家工作後，體重大幅上升，很大程度上正因為經常吃零食所致。在家工作，運動量減少，又不停吃零食，體重便容易有增無減，所以最理想是要節制自己。

4. 欠缺運動

在疫情下，在家工作是防止疫情擴散，故此並不鼓勵大家外出走動或運動。過去不少打工仔會在放工後去做運動、打拳或做Gym等，在家工作不能外出，但大家亦可以在家多做伸展運動、瑜伽等較靜態的運動，以保持身體有一定的運動量。

 

責任編輯：陳玉蓮

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