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【NFT】CryptoPunks系列頭像有幾值錢？　十大最貴CryptoPunk頭像

個人增值 15:20 2022/02/17

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NFT作品的成交價屢創新高，上周CryptoPunk #5822頭像以1.8億港元成交，創下CryptoPunks系列最高成交價。CryptoPunk頭像一直深受市場歡迎，即睇10大最高成交價的作品。

【CryptoPunk頭像以1.8億元成交 創系列最高成交紀錄：按此

■CryptoPunks十大最高成交價■
（以美元成交價由低至高排序）

    點擊圖片放大
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CryptoPunk是在2017年6月由Larva Labs Studios創造，是由電腦演算法自動生成的24ｘ24像素藝術圖像。根據Larva Labs Studios網站指出，CryptoPunks系列有1萬個獨特角色，初時任何擁有以太坊錢包的人都可以免費領取，而CryptoPunk很快被領光，現時想擁有CryptoPunk就需要透過區塊鏈平台購入。

根據Larva Labs Studios網站資料，現正出售中、最便宜的punk為68.95枚以太幣（約21萬美元），即165萬港元。去年賣出的punk總價值為691,892.4枚以太幣（約21億美元）；去年punk平均賣出價為63.24枚以太幣（約19萬美元）。

 

責任編輯：曹佩鈞

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欄名 : 品味投資

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