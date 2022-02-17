【NFT】CryptoPunks系列頭像有幾值錢？　十大最貴CryptoPunk頭像

NFT作品的成交價屢創新高，上周CryptoPunk #5822頭像以1.8億港元成交，創下CryptoPunks系列最高成交價。CryptoPunk頭像一直深受市場歡迎，即睇10大最高成交價的作品。

【CryptoPunk頭像以1.8億元成交 創系列最高成交紀錄：按此】

■CryptoPunks十大最高成交價■

（以美元成交價由低至高排序）

▼ 點擊圖片放大 +8 +7

CryptoPunk是在2017年6月由Larva Labs Studios創造，是由電腦演算法自動生成的24ｘ24像素藝術圖像。根據Larva Labs Studios網站指出，CryptoPunks系列有1萬個獨特角色，初時任何擁有以太坊錢包的人都可以免費領取，而CryptoPunk很快被領光，現時想擁有CryptoPunk就需要透過區塊鏈平台購入。

根據Larva Labs Studios網站資料，現正出售中、最便宜的punk為68.95枚以太幣（約21萬美元），即165萬港元。去年賣出的punk總價值為691,892.4枚以太幣（約21億美元）；去年punk平均賣出價為63.24枚以太幣（約19萬美元）。

責任編輯：曹佩鈞

＝＝＝＝＝

想盡早財務自由，提早退休，立即免費下載《香港經濟日報》App取經