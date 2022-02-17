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【理財個案】50歲月入5.5萬　買股收息計劃退休　持股組合應怎調整？

博客 13:20 2022/02/17

分享：

【理財個案】50歲月入5.5萬　買股收息計劃退休　持股組合應怎調整？

計劃退休時，投資者應如何兼顧增長、收息及保本的目標？有讀者今年50歲，月入約55,000元，每月儲13,000元零存整付，他應如何善用退休前的時間增值財富？部署買股收息，持股組合需要調整嗎？看看龔成是如何回答。

讀者：

我今年50歲，月入約55,000元，每月儲13,000元零存整付，5,000元延期年金。

我持有以下股票：

  • 長和 （00001） ：2000股，平均買入價59元
  • 中電 （00002） ：1700股，平均買入價77.2元
  • 港鐵 （00066） ：850股，平均買入價42元
  • 嘉里 （00683） ：2500股，平均買入價20元
  • 新地 （00016） ：1000股，平均買入價98元
  • 新世界 （00017） ：1000股，平均買入價30.2元
  • 建行 （00939） ：14000股，平均買入價5.8元
  • 工行 （01398） ：800股，平均買入價5元
  • 中銀香港 （02388） ：3000股，平均買入價26.21元
  • 盈富基金 （02800） ：2000股，平均買入價23.2元

股票佔我流動資產35%，其餘65%為港元／人民幣定期，零存及保險等。

我買股票的目的是為了數年後退休有股息收入。我的股票組合算均衡嗎？我應加入那些股票令組合的股息更穩健呢？ 另外，長和及新世界還值得持有嗎？謝謝！

【50歲持3物業部署退休 如何增現金流應付每月8.2萬元家庭開支？：按此

龔成︰

以你50歲年紀計，其實要開始為退休做準備，但同時，財富仍有增長力（但不是進取），因此，你可以投資「平穩增值股」+「收息股」。

你現時持有組合係適合的。長和 （00001） 和新世界 （00017） 依然有投資價值，業務本質不差，不過就不是高增長類，你預係收息+基本增長，這2隻都適合你長綫持有的。

另外，你持有3隻銀行股，都有質素。但銀行業本身風險係較高，建議長綫佔組合比重，最好保持係2成以內。

【年過40籌謀買退休金產品 扣稅年金好處多應為首選：按此

而零存整付這類計劃，你可以儲，但唔好佔比重太多。雖然佢風險低，但同時間佢回報都好低，持有太多，會拖慢你財富增值進度。

人民幣定期，都有同樣情況。除非你人民幣係有實際用途，否則唔建議用佢作為增值工具。

未來策略上，我建議你每月5成儲蓄做月供。其餘先儲起，用一邊月供一邊儲蓄的策略。

若你想進取些，可集中「平穩增值股」，相反你想保守少少，可以集中在「收息股」上。但比重要隨年齡增加調整，你要慢慢上調收息股比例。到退休時，你收息股比例，應提升至100%。

收息股部分，可以建立一個收息股的組合，目標是5%、6%的股息率的收息股，例如

另外，有些更有超過8%的高息股，但股價就略有風險，你可以小注考慮，例如：

至於餘下的現金，就等機會，當大市出現一定程度的下跌，就可以動用現金去投資，在便宜時加大力度掃貨，然後長綫投資。

【本文獲作者龔成授權轉載】

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撰文 : 龔成

欄名 : 80後百萬富翁

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