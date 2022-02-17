女性慈善家崛起　改變行善的世界

慈善事業正經歷重要的轉型期，當中愈來愈多的女性慈善家正引進創新的行善方式和思維，以更好地滿足社會需求。

數據顯示全球女性富豪持續增多，2021年，全球女性十億富豪的數目較上一年增加了36%至328位。而預計到2023年，全球女性擁有的財富將增至81萬億美元。

女性慈善家正着力開創嶄新的思維，應對由公共健康、環境保護、社會不平等問題而產生的慈善服務需求。

創新傳統捐贈方式

女性慈善家投身慈善往往會親力親為，亦相當關注捐助的成效。除了向非政府機構捐款，不少女性更主動成立自己的機構，提供資金和服務，填補需求的落差。

此外，以往資助個別項目的方式常有局限，因此女性慈善家轉而資助整個機構，支持與她們理念一致的機構以及機構領袖，以最有效的方式解決社會問題。實踐這種「以人為本」的慈善方式講求價值觀的契合，因此，不少慈善家亦將從小培養的價值觀融入到家族慈善事業的營運中。

發揮慈善投資的影響力

女性慈善家不僅捐助資金，還帶動親友，通過金錢以外的多元方式，包括貢獻專長、想法和社會人脈等，支持慈善機構的發展並提升其影響力。

由女性推動的變革還包括性別視角投資。同性間互相支持，推動女性慈善家更活躍於慈善參與，扭轉了性別議題過往在慈善群體中一直未受重視的狀況。亞洲性別視角投資的增長就充分引證了這個趨勢。如今南亞及東南亞私募性別視角投資工具，已涵蓋多個領域，其中又以醫療及教育最受市場歡迎。

通過女性慈善家的努力，令慈善突破以自我為中心的局限，發展出一個完整的生態系統。這種創新的模式能為受助人帶來最大的裨益：由捐贈人、受助人以及其他利益相關方共同尋求解決方法，能帶來新的觀點，幫助建立新的組織架構，以最有效的方式分配資源。

建立永續發展的成功慈善事業

女性慈善家的廣泛參與，也令慈善的營運從單一的撥款和捐助模式，發展至更加全面的思維，包括投資，以及採用商業解決方案，充分發揮資金效力，以推動慈善事業發展。整體投資組合不僅令機構獲得撥款以外的資金，亦加強了慈善活動參與者的協作。

女性慈善家的崛起無疑將為這一領域帶來顛覆式的變革，同時推動整個業態的發展。我們相信，隨着女性掌握全球更多的財富，她們將以獨特的優勢，引領社會以創新方式克服挑戰，凝聚各界力量解決當前的問題。

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