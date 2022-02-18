【消費優惠】KFC家鄉雞扒包買一送一　7-Eleven購物滿$50送$5優惠券

新冠肺炎疫情全球大流行，經濟不景，打工仔當然要學識慳錢。本網每日為你搜羅市場精選的優惠着數情報，餐廳、外賣、超市、網購及信用卡等優惠碼、優惠券應有盡有。「今日優惠精選」精選以下3個着數情報，有用記得與朋友分享。

1. KFC：家鄉雞扒包買一送一

由即日起至2月28日，早上11時前於KFC惠顧家鄉雞扒包，可享買一送一優惠。

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此優惠不適用於海運大廈、寶怡商場、富泰商場、Megabox、赤柱廣場、又一城、馬場、香港大球場、亞洲國際博覽館分店。

2. 7-Eleven：購物滿$50送$5優惠券

由即日起至3月1日，於7-Eleven購物滿50元即送5元優惠券。憑優惠券於7-Eleven香港分店購物滿30元或以上，可當5元現金使用。此優惠不可與yuu會員價優惠同時使用，亦不適用於購買7仔預購站貨品、報紙、雜誌、香煙及奶粉等產品。

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3. 翡翠餐飲：foodpanda外賣自取7折

由即日起至另行通知，翡翠餐飲集團推出foodpanda優惠：

外賣速遞

全綫分店消費滿200元，全單75折 （Pandapro 120元即有75折）

外賣自取

全綫指定分店消費滿180元，全單7折

中環/金鐘/銅鑼灣店全單8折

需要注意的是，消費額不包括運費及平台費，且不可與其他優惠並用。

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翡翠拉麵小籠包／翡翠潮州小廚

撰文：hket小編

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