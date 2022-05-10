【綠色債券懶人包】零售綠債保證息率2.5厘　5月16日公布配發結果　申請方法／認購優惠／投資策略一覽（更新至5月10日）

下一篇文章
【理財Star Talk】「拾陸比玖」文青女神陳漢娜×郭爾君剖白新演員辛酸 為演戲打幾份工 介意夢想被騎劫
2021-22年度財政預算案提出發行零售綠色債券，讓市民參與綠色金融的投資機遇。政府公布零售綠債發行詳情，與最近兩批iBond（通脹掛鈎債券）基本一樣，綠色零售債券持有人將每6個月獲發一次與本地通脹掛鈎的利息，但息率不會少於2.5厘，認購日期為4月26日至5月6日。想知道綠色債券最新消息、認購時間及保證回報等資料，就要留意下文！
▶ 零售綠色債券認購詳情
年期：3年
認購時間：4月26日早上9時至5月6日下午2時
最低面額：10,000港元
發行總額：150億元（按認購情況加碼至最多200億元）
保證回報：2.5厘
發行日期：5月18日
上市日期：5月19日
【相關文章：【綠色債券】近50萬人認購零售綠債 料認購4手或以下全中】
【相關文章：【綠色債券】零售綠債料月底前接受認購 「保底息」將上調至2.5厘】
▶ 零售綠色債券派息機制
零售綠色債券一年派2次息；年息則以下列較高者為準：
▶ 認購資格
持有有效香港身份證的人士
▶ 認購途徑
【相關文章：零售綠債銀行券商認購優惠一覽 邊間提供11免仲送股份？（更新至4月25日）】
【相關文章：滙豐：綠債首日認購反應熱烈 認購成功將代客種樹】
▶零售綠色債券與其他政府債券的分別
與iBond及其他政府債券不同，零售綠色債券設有特定的籌集資金用途。發債所得的資金會按照政府的《綠色債券框架》撥入基本工程儲備基金，為具環境效益和推動香港可持續發展的綠色項目融資或再融資
▶零售綠色債券之優點及風險
優點
【相關文章：2.5厘零售綠債周五截止認購 加息環境短炒不一定穩賺？】
【相關文章：綠色債券長揸VS短炒？ 致富郭家安：首日即沽回報未必較好】
【相關文章：專家建議認購5手或以上 持3年每手最少賺$750息】
【相關文章：中銀香港料零售綠債超額認購3至5倍 通脹趨升取浮息機會增】
【相關文章：想穩定收息 2.5厘零售綠債VS港元定存 邊個更啱你？】
【相關文章：回報高過綠色債券？呢款短期儲蓄保保證回報達2.8%】
風險
【相關文章：零售綠債穩賺2.5厘息 4大認購需知】
▶ 如何在二手市場交易零售綠色債券？
出售
買入
＝＝＝＝＝
把握ESG投資機遇，立即免費下載《香港經濟日報》App
欄名 : 綠色投資