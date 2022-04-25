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【綠色債券懶人包】零售綠債保證息率2.5厘　4月26日起開始認購　申請方法／認購優惠／投資策略一覽（更新至4月25日）

13:21 2022/04/25

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2021-22年度財政預算案提出發行零售綠色債券，讓市民參與綠色金融的投資機遇。政府公布零售綠債發行詳情，與最近兩批iBond（通脹掛鈎債券）基本一樣，綠色零售債券持有人將每6個月獲發一次與本地通脹掛鈎的利息，但息率不會少於2.5厘，認購日期為4月26日至5月6日。想知道綠色債券最新消息、認購時間及保證回報等資料，就要留意下文！

▶ 零售綠色債券認購詳情

年期：3年
認購時間：4月26日早上9時至5月6日下午2時
最低面額：10,000港元
發行總額：150億元（按認購情況加碼至最多200億元）
保證回報：2.5厘
發行日期：5月18日
上市日期：5月19日

【相關文章：【綠色債券】零售綠債料月底前接受認購　「保底息」將上調至2.5厘

▶ 零售綠色債券派息機制

零售綠色債券一年派2次息；年息則以下列較高者為準：

  • 浮息，即最近6個月公布的CPI按年變動率的算術平均值（準確至小數點後兩個位）
  • 定息，即最低息率。

▶ 認購資格

持有有效香港身份證的人士

▶ 認購途徑

  • 配售銀行
  • 香港結算公司（如你已擁有在香港結算公司開立的投資者戶口）
  • 證券經紀（如該公司提供此服務）

【相關文章：零售綠債銀行券商認購優惠一覽　邊間提供11免仲送股份？（更新至4月25日）

▶零售綠色債券與其他政府債券的分別

與iBond及其他政府債券不同，零售綠色債券設有特定的籌集資金用途。發債所得的資金會按照政府的《綠色債券框架》撥入基本工程儲備基金，為具環境效益和推動香港可持續發展的綠色項目融資或再融資

▶零售綠色債券之優點及風險

優點

  • 提供定期回報
  • 相對年期相若的港元定期存款，零售綠色債券可能提供較高的利率。

【相關文章：中銀香港料零售綠債超額認購3至5倍　通脹趨升取浮息機會增

風險

  • 零售綠色債券的利率與CPI掛鈎，其市場價格可能會受CPI的變動影響。
  • 面對流通性風險，因零售綠色債券的二手市場未必活躍，市民或未能在到期日前出售債券／其出售價格可能較購入價低。而投資者若選擇持有至到期日，則不受影響。
  • 由於零售綠色債券並無任何抵押，若香港及世界的經濟情況變壞或港府信譽轉差，零售綠色債券市場價格或會下跌，亦可能影響港府支付零售綠色債券本金和利息的能力；最壞情況有可能會損失全部投資款項。

【相關文章：零售綠債穩賺2.5厘息　4大認購需知

▶ 如何在二手市場交易零售綠色債券？

出售

  • 透過港交所出售（若直接透過香港結算公司或經證券經紀持有零售綠色債券）
  • 以「場外交易」的形式（例如向政府指定的市場莊家）出售（若透過配售銀行持有零售綠色債券）

買入

  • 可透過證券經紀或銀行買入

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欄名 : 綠色投資

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