【綠色債券懶人包】零售綠債保證息率2.5厘　4月26日起開始認購　申請方法／認購優惠／投資策略一覽（更新至4月19日）

2021-22年度財政預算案提出發行零售綠色債券，讓市民參與綠色金融的投資機遇。政府公布零售綠債發行詳情，與最近兩批iBond（通脹掛鈎債券）基本一樣，綠色零售債券持有人將每6個月獲發一次與本地通脹掛鈎的利息，但息率不會少於2.5厘，認購日期為4月26日至5月6日。想知道綠色債券最新消息、認購時間及保證回報等資料，就要留意下文！

▶ 零售綠色債券認購詳情

年期：3年

認購時間：4月26日早上9時至5月6日下午2時

最低面額：10,000港元

發行總額：150億元（按認購情況加碼至最多200億元）

保證回報：2.5厘

發行日期：5月18日

上市日期：5月19日

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▶ 零售綠色債券派息機制

零售綠色債券一年派2次息；年息則以下列較高者為準：

浮息，即最近6個月公布的CPI按年變動率的算術平均值（準確至小數點後兩個位）

定息，即最低息率。

▶ 認購資格

持有有效香港身份證的人士

▶ 認購途徑

配售銀行

香港結算公司（如你已擁有在香港結算公司開立的投資者戶口）

證券經紀（如該公司提供此服務）

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▶零售綠色債券與其他政府債券的分別

與iBond及其他政府債券不同，零售綠色債券設有特定的籌集資金用途。發債所得的資金會按照政府的《綠色債券框架》撥入基本工程儲備基金，為具環境效益和推動香港可持續發展的綠色項目融資或再融資

▶零售綠色債券之優點及風險

優點

提供定期回報

相對年期相若的港元定期存款，零售綠色債券可能提供較高的利率。

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風險

零售綠色債券的利率與CPI掛鈎，其市場價格可能會受CPI的變動影響。

面對流通性風險，因零售綠色債券的二手市場未必活躍，市民或未能在到期日前出售債券／其出售價格可能較購入價低。而投資者若選擇持有至到期日，則不受影響。

由於零售綠色債券並無任何抵押，若香港及世界的經濟情況變壞或港府信譽轉差，零售綠色債券市場價格或會下跌，亦可能影響港府支付零售綠色債券本金和利息的能力；最壞情況有可能會損失全部投資款項。

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▶ 如何在二手市場交易零售綠色債券？

出售

透過港交所出售（若直接透過香港結算公司或經證券經紀持有零售綠色債券）

以「場外交易」的形式（例如向政府指定的市場莊家）出售（若透過配售銀行持有零售綠色債券）

買入

可透過證券經紀或銀行買入

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