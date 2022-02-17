  • 15°C
香港時間 : 2022217日 (週四) 18:47
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【熱門推介】Netflix《Tinder詐騙王》揭情騙巨案　假鑽石王子用交友App騙盡千萬

博客 18:00 2022/02/17

分享：

Netflix上架的紀錄片《Tinder詐騙王》，講述一位訛稱為鑽石王子的「情聖」從多名女性手中騙取過千萬美元。

近年要認識新對象，交友App已成為首選，但網上世界遇上騙子比遇上真愛更普遍，一不留神，就誤墮愛情陷阱，隨時人財兩失。日前在Netflix上架的紀錄片《Tinder詐騙王》，說的正是一位訛稱為鑽石王子的「情聖」，如何憑其精湛詐騙技巧，從多名女性手中騙取共千萬美元。

犯罪紀錄片《Tinder詐騙王》（The Tinder Swindler）在本月初上架，隨即引起關注。紀錄片由3名女士在鏡頭前闡述被一名自稱Simon Leviev的男子騙情騙財的經過。Simon Leviev（原名Shimon Hayut）假扮以色列鑽石公司創辦人「鑽石大王」Lev Leviev的兒子，以「鑽石王子」的身份在交友App Tinder上等待「受害者」上釣。

Simon假扮以色列鑽石公司創辦人的兒子，以「鑽石王子」的身份在Tinder上欺騙女性。（Netflix劇照）

影片中第一位現身說法的挪威籍受害人Cecilie Fjellhøy，詳細公開自己被Simon欺騙的過程。在Tinder上甫配對成功，Simon就立即約她到五星級酒店的餐廳約會，過程中兩人言談歡愉，Simon以幽默風趣的一面迅即獲得Cecilie好感，更在第一次約會中邀請她搭乘私人飛機往保加利亞。突然天降有情兼有財的情郎，令自小憧憬王子公主般童話愛情的Cecilie難以招架。

以豪華私人飛機做餌

一次短短的約會，就令Cecilie冒險和這位「陌生人」共赴異國。然而Cecilie也非天真少女，她在網上搜尋Simon，看見男方IG帳戶上滿滿的炫富打卡照，認為應該勇敢相信愛情。隨後的一個月、Simon以銀彈和溫柔攻勢進一步俘虜Cecilie芳心，兩人很快確立情侶關係。就在認識約一個月後，第一次的「騙財」行動亦隨即展開。

來自挪威的受害人Cecilie Fjellhøy在倫敦遇上騙子Simon，損失逾百萬港元。（Cecilie Fjellhøy@IG）

Simon向Cecilie聲稱因家族鑽石生意，自己的生命受到威脅，並以為免被犯罪集團追蹤到為由，不能使用自己的信用卡，遂向女方借錢周轉。

因Cecilie視對方為最重要的人，而且多次親眼目睹對方奢華消費的一面，自然不虞有詐，立即獻上錢財。Simon亦非等閒之輩，他從較小銀碼開始，而初初幾次亦會依承諾還錢，更會還上原來金額的幾倍以上，令Cecilie更由衷相信對方真的只是一時身陷困境，而非騙子。

18歲已被控盜竊欺詐

但日子一長，金額從由2萬美金漸漸增至14萬美金（逾百萬港元），更要求Cecilie為他開通附屬信用卡、向財務公司借錢，最終令女方欠下9間銀行貸款。

荷蘭女子Ayleen Charlotte已與Simon交往年多，被騙十多萬美元仍懵然不知。（Netflix劇照）

最後Cecilie因財困與銀行調查員見面時，方才發現自己深愛的男人，竟是詐騙慣犯，利用「龐氏騙局」，不斷重施故技，以舊有受害人的錢，再誘騙新的女生。而以上事情當然並不只是發生在Cecilie身上，還有將Simon當作好友的瑞典女子Pernilla Sjoholm，以及另一位已談婚論婚的「女朋友」荷蘭女子Ayleen Charlotte。

3名受害女子決定勇敢站出來，Cecilie率先向挪威最大報館《世道報》（VG Newspaper）提供證據，記者團隊遠赴Simon家鄉以色列揭開這位「鑽石王子」的真面目，發現Simon早在18歲時被控盜竊、欺詐等罪名，及後逃到芬蘭，展開一系列情場騙案，更曾因此入獄。

Simon以滿身名牌衣衫、豪華名車、遊艇等派頭，成功營造超級富豪的身份。（Netflix劇照）

得到Pernilla的裏應外合，以及Ayleen的配合，Simon終難逃法網，在以色列被判15個月的監禁，據悉多個受害人累計被騙千萬美元。可惜現實總比戲劇更曲折離奇，Simon服刑5個月後便因疫情而提早獲釋，繼續活躍於社交網，本已刪除了的IG帳號，最近亦已重開，更開拓商業顧問的生意。

開啟hket App，閱讀全文

撰文 : 王嵐

欄名 : 型男玩物誌

相關文章

【熱門節目】Netflix真人騷《單身即地獄》 12位俊男美女荒島上求愛
2022/01/26
【熱門節目】Netflix真人騷《單身即地獄》 12位俊男美女荒島上求愛
【熱門新劇】病毒肆虐造就喪屍劇熱潮　Netflix《殭屍校園》勢超《魷魚遊戲》
2022/02/11
【熱門新劇】病毒肆虐造就喪屍劇熱潮　Netflix《殭屍校園》勢超《魷魚遊戲》
【熱播劇集】美劇《命運航班》參考馬航失蹤事件　劇迷熱捧登Netflix全球熱門
2022/02/11
【熱播劇集】美劇《命運航班》參考馬航失蹤事件　劇迷熱捧登Netflix全球熱門

你可能感興趣

【熱門節目】Netflix真人騷《單身即地獄》 12位俊男美女荒島上求愛
13:29 2022/01/26
【熱門節目】Netflix真人騷《單身即地獄》 12位俊男美女荒島上求愛
【熱門新劇】病毒肆虐造就喪屍劇熱潮　Netflix《殭屍校園》勢超《魷魚遊戲》
18:37 2022/02/11
【熱門新劇】病毒肆虐造就喪屍劇熱潮　Netflix《殭屍校園》勢超《魷魚遊戲》
【熱播劇集】美劇《命運航班》參考馬航失蹤事件　劇迷熱捧登Netflix全球熱門
15:09 2022/02/11
【熱播劇集】美劇《命運航班》參考馬航失蹤事件　劇迷熱捧登Netflix全球熱門

最新專欄文章 更多

韓國辣跑Hyundai i30 N DCT　20秒Turbo狂野時速
2022/02/11
韓國辣跑Hyundai i30 N DCT　20秒Turbo狂野時速
【熱門新劇】病毒肆虐造就喪屍劇熱潮　Netflix《殭屍校園》勢超《魷魚遊戲》
2022/02/11
【熱門新劇】病毒肆虐造就喪屍劇熱潮　Netflix《殭屍校園》勢超《魷魚遊戲》
Prada創作總監Raf Simons個人出招　夥拍Fred Perry推入門便服
2022/02/11
Prada創作總監Raf Simons個人出招　夥拍Fred Perry推入門便服
【熱播劇集】美劇《命運航班》參考馬航失蹤事件　劇迷熱捧登Netflix全球熱門
2022/02/11
【熱播劇集】美劇《命運航班》參考馬航失蹤事件　劇迷熱捧登Netflix全球熱門
當時計與時裝Happy Together　瑞士H. Moser & Cie. X 香港The Armoury攜手推日全蝕腕錶
2022/02/10
當時計與時裝Happy Together　瑞士H. Moser & Cie. X 香港The Armoury攜手推日全蝕腕錶
Netflix 兩性關係 愛情 罪案 紀錄片 信用卡

下一篇文章

【儲蓄保險】人民幣短期儲蓄保險比較　邊款5年保證內部回報率高達3.55%？
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

博客 - 女性慈善家崛起　改變行善的世界
女性慈善家崛起　改變行善的世界
博客 - 【理財個案】50歲月入5.5萬　買股收息計劃退休　持股組合應怎調整？
【理財個案】50歲月入5.5萬　買股收息計劃退休　持股組合應怎調整？
博客 - 【2022壬寅虎年】虎年WhatsApp Sticker人氣比拼　你又用過邊間？
【2022壬寅虎年】虎年WhatsApp Sticker人氣比拼　你又用過邊間？
博客 - 按揭保險受歡迎的另類理由
按揭保險受歡迎的另類理由
博客 - 【保險保障】新冠肺炎免費額外保障比較　強制隔離都有得賠？確診最高一筆過賠18萬
【保險保障】新冠肺炎免費額外保障比較　強制隔離都有得賠？確診最高一筆過賠18萬
博客 - 【2022扣稅攻略】比較7款延期年金　邊隻回報率最高？
【2022扣稅攻略】比較7款延期年金　邊隻回報率最高？
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款