時尚大「熊」人登陸各大品牌　Moschino,Ralph Lauren齊發力

對滿有經驗時裝設計師來說，生活上的人與事都可以是他們的靈感泉源，當中不少人兒時的玩偶teddy bear，可說是時裝品牌裏曝光率最多的元素，熊蹤全年絕不間斷，喜熊者不多不少都會將部分產品收歸旗下。

▲ 春夏季Moschino以電影、歌唱及舞蹈為設計靈感，因此，米高梅電影公司獅子頭圖案改為teddy bear，而且本地更找來人氣男神魏浚笙當上模特兒，在2月尾前購買該系列，可享免費個人化繡字服務，最多可選3個字母以金線字款刺繡於產品的指定位置上。（tee$2,900/Moschino/圖片品牌提供）

▲ 論實用性的配飾，怎可以少了背囊。（$6,900/Moschino/圖片品牌提供）

正所謂各人頭上一片天，每一位時裝設計師或品牌都會曾經或將動物以作標誌，例如Paul Smith喜歡收藏兔子玩具，甚至有「粉絲」源源不絕送贈，結果他將denim line以Red Ear作名稱。

▲ Ralph Lauren對他的腕錶系列要求非常嚴格，這一枚42mm的精鋼腕錶就在瑞士生產。（$16,900/Ralph Lauren/圖片品牌提供）

▲ Jean Paul Gaultier獨有戴上鼻鏈的teddy bear玩偶，在他的官方網站內有售。（約 $795/www.fashion.jeanpaulgaultier.com）

▲ 意大利時裝品牌Palm Angels以「斷頭熊」圖案而馳名。（$7,644/www.farfetch.com）

至於數到今次主題愛熊如命的人，就一定要是時裝大師Jean Paul Gaultier（JPG）。雖然JPG在設計上甚少流露出對小熊的愛，但原來在童年時被人喚作怪胎的他，愛幻想，行事又喜歡天馬行空的他，身旁的朋友不多，於是嫲嫲送給他的小熊玩偶Nana就成了他僅有的友伴，JPG經常為小熊配偶塗上口紅、甚至為它設計服裝和胸衣，奠定了他日後時裝路上的基石。

小熊這一種在歐美歷史裏非常悠久和普及的毛絨小玩意，多年下來，曾經撫慰過無數小孩子寂寞的心靈，難怪長大後被時裝設計師移植於服裝時仍然深得民心。

▲ 衞衣有黑白兩色可供選擇，相同款式的男女裝售價也各有不同。（女$4,600、男 $5,400/Moschino/圖片品牌提供）

▲ 愛teddy bear的女士，一樣有手袋可用。（$6,400/Moschino/圖片品牌提供）

多年下來，出動了以teddy bear為賣點的品牌多不勝數，遠的不說，去年春天KAI X GUCCI系列就是最好的表表者，而數到終年對小熊達到不能自拔的時裝品牌，就應當數到Moschino。

品牌的創作總監Jeremy Scott，其語不驚人誓不休的設計，雖然不是每個人可以駕馭得來，但在他的帶領下能夠在逆市帶來增長卻是不爭的事實，而走可愛路線的小熊圖案正是他其中的一個板斧，既在主線中出現，同時亦在品牌的內衣褲系列中作全面曝光，而在初春的日子裏，推出以電影、歌唱和舞蹈為靈感的teddy bear系列，將經典的米高梅電影公司獅子頭商標換上小熊頭像，擺明車馬賣萌。

▲ 貴為Ralph Lauren最高級的Purple Label系列，有這一件應用了cashmere編織而成的毛衣。（$11,800/Ralph Lauren/圖片品牌提供）

▲ 另一款熱賣Palm Angels斷頭熊球鞋，也成為追捧項目，每季定會推出。（$2,723/www.farfetch.com）

▲ 以腰果花為記的時裝品牌ETRO，亦來一個可供大家收藏的時裝小熊。（$1,682 / www.farfetch.com）

至於街頭品牌Palm Angels也不示弱，這個於2015年由意大利人Francesco Ragazzi創立的街頭品牌，亦以小熊為賣點，有所不同的是小熊斷頭形式出現，既賣萌同時也帶著另類味道，正合乎不少人心底裏漕藏的的反叛性格，結果市場上大受歡迎，難怪這頭小熊大有取代品牌palm tree商標的趨勢。由此可見，Teddy bear在市場上有著不死的意味，相信日後這大「熊」人繼續陸續有來。

產品查詢：Moschino（2525 4706）、Polo Ralph Lauren（2376 2881）、www.farfetch.com、www.fashion.jeanpaulgaultier.com