時尚大「熊」人登陸各大品牌　Moschino,Ralph Lauren齊發力

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LVMH鐘錶周2022巡禮 HUBLOT大玩色彩大爆炸
對滿有經驗時裝設計師來說，生活上的人與事都可以是他們的靈感泉源，當中不少人兒時的玩偶teddy bear，可說是時裝品牌裏曝光率最多的元素，熊蹤全年絕不間斷，喜熊者不多不少都會將部分產品收歸旗下。
正所謂各人頭上一片天，每一位時裝設計師或品牌都會曾經或將動物以作標誌，例如Paul Smith喜歡收藏兔子玩具，甚至有「粉絲」源源不絕送贈，結果他將denim line以Red Ear作名稱。
至於數到今次主題愛熊如命的人，就一定要是時裝大師Jean Paul Gaultier（JPG）。雖然JPG在設計上甚少流露出對小熊的愛，但原來在童年時被人喚作怪胎的他，愛幻想，行事又喜歡天馬行空的他，身旁的朋友不多，於是嫲嫲送給他的小熊玩偶Nana就成了他僅有的友伴，JPG經常為小熊配偶塗上口紅、甚至為它設計服裝和胸衣，奠定了他日後時裝路上的基石。
小熊這一種在歐美歷史裏非常悠久和普及的毛絨小玩意，多年下來，曾經撫慰過無數小孩子寂寞的心靈，難怪長大後被時裝設計師移植於服裝時仍然深得民心。
多年下來，出動了以teddy bear為賣點的品牌多不勝數，遠的不說，去年春天KAI X GUCCI系列就是最好的表表者，而數到終年對小熊達到不能自拔的時裝品牌，就應當數到Moschino。
品牌的創作總監Jeremy Scott，其語不驚人誓不休的設計，雖然不是每個人可以駕馭得來，但在他的帶領下能夠在逆市帶來增長卻是不爭的事實，而走可愛路線的小熊圖案正是他其中的一個板斧，既在主線中出現，同時亦在品牌的內衣褲系列中作全面曝光，而在初春的日子裏，推出以電影、歌唱和舞蹈為靈感的teddy bear系列，將經典的米高梅電影公司獅子頭商標換上小熊頭像，擺明車馬賣萌。
至於街頭品牌Palm Angels也不示弱，這個於2015年由意大利人Francesco Ragazzi創立的街頭品牌，亦以小熊為賣點，有所不同的是小熊斷頭形式出現，既賣萌同時也帶著另類味道，正合乎不少人心底裏漕藏的的反叛性格，結果市場上大受歡迎，難怪這頭小熊大有取代品牌palm tree商標的趨勢。由此可見，Teddy bear在市場上有著不死的意味，相信日後這大「熊」人繼續陸續有來。
產品查詢：Moschino（2525 4706）、Polo Ralph Lauren（2376 2881）、www.farfetch.com、www.fashion.jeanpaulgaultier.com
撰文 : 何偉雄
欄名 : 型男玩物誌