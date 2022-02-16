【WFH】攜程成中國首家推混合辦公制度企業　試行半年離職率下降32%

旅遊服務平台攜程集團（09961）宣布，將在全公司推行混合辦公制度。3月1日開始，公司各事業部、職能部門可根據實際管理需求，每逢星期三及星期五，實行或逐步推行每周一至兩天的混合辦公，符合條件的員工可自行選擇辦公地點，意味着攜程將成為內地首家率先實際推行混合辦公制度的公司。

今年內擴展至全球辦公室

攜程上海總部及內地辦公室將率先開展混合辦公制度，並將在今年稍後時間擴展至全球各地的辦公室，有關工作安排亦將根據當地政策、慣例等而作出相應調整。

是次全面推行混合辦公均獲員工意向及內部研究結果支持。攜程在2021年8月展開遙距工作實驗，邀請超過1,600名員工參與，當中包括約400位主管。

攜程集團作為互聯網公司，核心架構圍繞產品研發，故早前的研究率先在相關部門試行，而業務和職能部門亦參與其中。內部研究結果顯示，經過近半年的實驗，員工參與意願上升至近6成，在效率無明顯影響的情況下，離職率下降32%。

遙距工作有利可持續發展

攜程董事局主席兼聯合創始人梁建章表示，混合辦公制度的推廣是企業、員工和社會的共贏。不僅在不影響效率的情況下提升員工的滿意度，還有利於減少交通擠塞，改善環境，助企業實踐可持續發展；長遠有助紓緩租金成本高昂與不同地段之間的差異；亦可推動女性職業發展，同時促進家庭和諧及提高生育率。混合辦公正逐步成為全球趨勢，希望混合辦公制度未來獲更多主流中國企業採用，這將對中國的社會和經濟產生積極且深遠的影響。

自新冠疫情爆發以來，遙距工作已成為國外科網公司如亞馬遜、谷歌、微軟、蘋果等的新工作模式，每周只要求員工在辦公室一至三天。

【調查：逾半香港僱員盼維持在家工作安排：按此】

責任編輯：鄭樂怡

＝＝＝＝＝

理財真實個案分析，立即免費下載《香港經濟日報》App