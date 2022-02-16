▲ 【退休理財】富達推退休易基金 冀助退休人士應對長期通脹風險

富達推出富達退休易基金，目標協助強積金成員在退休期間爭取高於香港通脹率的穩定整體回報。該為股債混合基金，集中投資於波動性較低的資產及有限度投資於高風險資產，債券最多可配置90%，環球股票最多可配置50%。

【調查：港人理想退休儲備中位數348.4萬 67%儲備不足：按此】

為應對退休後通脹風險而設

富達指，退休易基金以應對長期通脹風險作為投資目標，目標讓強積金成員在退休後仍能持續投資，捕捉長期增長機遇。該基金集中投資於波動性較低的資產，這包括投資於全球債券，最高可配置90%，及有限度投資於高風險資產，如環球股票，最高可配置50%。為管理下行風險和市場波幅所帶來的影響，該基金不會偏重個別市場，並透過分析環球市場以及運用全面的質量和定量投資評估，決定在組合中增加或減少風險配置。

另外，該基金亦會採用富達由下而上的研究和選股策略，作出針對性投資部署，以捕捉額外收益及增長機會。

【5旬夫婦持多個保險是否足夠？ 應否為子女再置業？：按此】

亞洲機構業務（日本除外）投資策略董事簡立恆表示，部分退休人士或認為將所有退休儲蓄存放在銀行會較為安心，但在低利率的環境下，他們將會墜入通脹陷阱，這也是富達推出退休易基金的原因，旨在抵禦通脹風險的同時，透過持續投資捕捉長期增長機遇。

富達國際香港退休金及個人投資業務銷售總監陳宇昕表示，該行設有強積金網上提取平台，符合退休條件的成員，可設定每月、每季或每年的提取周期，提取金額由成員設定，可協助退休人士和即將退休的強積金成員，輕鬆管理退休期間的投資和提取需要。

責任編輯：李瑩

＝＝＝＝＝



理財真實個案分析，立即免費下載《香港經濟日報》App