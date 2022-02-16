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【NFT】Cryptopunk頭像以1.8億元成交　創系列最高成交紀錄

個人增值 18:10 2022/02/16

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近期非同質化代幣（NFT）大熱，NFT作品的成交金額更屢創新高。最近Cryptopunks #5822頭像以8,000枚以太幣（約2,370萬美元），即1.8億港元成交，創下Cryptopunks系列最高金額的成交紀錄。

據Bitcoin.com報道，區塊鏈公司Chain的CEO Deepak Thapliyal在上周六（12日），以8,000枚以太幣（約1.8億港元）購入Cryptopunk #5822頭像。他在Twitter透露，透過去中心化借貸平台Compound Finance購買是次NFT，故他仍可以持有以太幣。根據Dappradar.com數據顯示，Thapliyal熱愛收藏NFT，他擁有來自59個不同系列、合共1,873個NFT，目前估值約為6,463萬美元（約5億港元）。

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Cryptopunks是在2017年6月由Larva Labs Studios創造，是由電腦演算法自動生成的24ｘ24像素藝術圖像。而Cryptopunks系列有1萬個獨特的角色，大多看似女孩或男孩，而較為罕見的有猿、殭屍甚或外星人。

Larva Labs Studios網站指出，今次成交的Cryptopunks #5822屬9個外星人Punk之一，至今只進行過3次交易，2017年7月10日首次成交價為8枚以太幣，第二次交易只是轉移NFT的所有權，今次為第三次交易，以8,000枚以太幣成交，較首次以太幣成交價大增1,000倍，成交價現值高達1.8億港元。

 

責任編輯：曹佩鈞

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