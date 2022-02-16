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【MPF】永明彩虹強積金2021年回報檢閱　邊隻基金回報逾18%？

16:15 2022/02/16

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根據去年市場公布的強積金佔有率報告顯示，永明目前在香港的佔有率排行第三，是不少打工仔都會選擇的強積金基金管理公司，永明旗下強積金基金去年的成績表如何？

■永明彩虹強積金回報表現■
（按去年回報低至高排列）

    點擊圖片放大
    +12
    +11

若按去年累積回報來比較的話，永明強積金行業股票基金的表現是最好，2021年回報達18.9%。而這個基金主要是追蹤環球股票，首十大主要證券都是美股，佔比最大的包括蘋果公司（美：AAPL）、微軟（美：MSFT）。按行業分類的話，有26.1%是投資於資訊科技股；14%投資於金融股；11.9%投資於非必需消費品股票。

緊隨其後是永明強積金核心累積基金，去年回報有9.7%，屬於混合資產基金，環球股票投資最高65%。在組合分布當中，美國股票的佔比有38.5%，國際貨幣債券及美元債券的佔比分別達19.2%及16.7%。

【永明雷志海：美股升勢或難持續　歐股前景更樂觀：按此

至於表現最差的是永明富時強積香港指數基金，去年蝕16.5%，這個基金主要投資於港股，騰訊 （00700） 及阿里巴巴 （09988） 是佔比較重的證券，資訊科技板塊在此基金的佔比亦達18.9%，而受到去年中央對科技企業的監管影響，去年科技股的表現較差，拖累此基金的表現。

不過，今年大中華股票基金及港股基金的表現會否回升仍要密切留意。根據市場公布的1月份數據，香港股票（指數追蹤）基金是唯一錄得正回報的基金，香港股票基金與大中華股票基金的跌幅，亦不如環球股票基金及北美股票基金大，因此今年情況會否與去年不同仍是未知之數。

若想知更多關於MPF的資訊，請留意強積金懶人包

 

責任編輯：鄭樂怡

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