【MPF】永明彩虹強積金10年表現大檢閱 懶人基金表現好過港股基金 （2023年2月更新）

強積金是港人退休儲蓄的重要部分，基金的長期表現至關重要。本網針對市佔率排名較高的永明，羅列其「永明彩虹強積金計劃」、共14隻基金的近10年、5年、3年及1年的回報，每月更新，以下是最新的2023年1月數據。這些數據讓大家了解，若使用永明彩虹強積金，哪隻基金可以取得最佳回報。僅記以下只是歷史數據，不代表未來表現。而3年、5年及10年的數據，都是平均每年的回報率。

■永明彩虹強積金回報表現■

▼ 點擊圖片放大 +2

港股基金1月份跑輸恒指

永明的市佔率之所以名列前矛，是因為其港股基金表現佳，也試過在2017年一年錄得逾4成回報。不過以長期平均來看，其港股基金近5年平均見紅，每年負1.61%的回報。若把表現拉長至近10年，平均每年4.18%的回報，在近60隻同類基金當中，排名第9。

況且，單以2023年1月份來看，永明彩虹強積金計劃的港股基金，更只錄得9.55%升幅，跑輸同期恒指的10%升幅。

長線買懶人基金更佳

以近一個月或近一年來看，港股基金表現回勇，這也得力於恒指大漲。然而，俗稱「懶人基金」的預設投資策略（DIS）基金於5年多前面世以來，永明彩虹強積金計劃的懶人基金，長期回報跑贏港股基金。

例如近3年回報來看，永明的核心累積基金平均每年升3.92%，港股基金則是平均每年升1.46%；近5年來看，核心累積基金平均每年升3.15%，港股基金平均則見紅。

若看股票佔比較低的「65歲後基金」，近5年回報也見正數，平均每年升0.78%，較港股基金佳。

環球股票基金長期表現最佳

數據顯示，近10年「永明彩虹強積金計劃」以「行業股票基金」表現最佳，10年平均每年有5.25%回報。這是一隻環球股票基金，據季報顯示，截至去年底，基金首5大資產依次則為標普500 ETF、微軟（MSFT）、蘋果（AAPL）、MSCI歐洲ETF及亞馬遜（AMZN）。留意永明彩虹強積金計劃並沒有美股基金，如果選用這計劃的打工仔，想投放在美股中，可選這隻「行業股票基金」，或近10年平均每年升4%的「增長基金」。

保守基金力保不失 惟長期跑輸

上圖可見保守基金近一年來力保不失，因為這類基金主要存放在存款，據永明的季報，其強積金保守基金截至去年底有97.4%資產放在現金及存款。

留意這類基金雖然助人安然度過熊市，但以10年平均回報看，是遠遠跑輸其他基金。

本文最後更新日期︰2023年2月13日（文章引用數據為截至2023年1月）

【MPF】宏利強積金10年表現大檢閱 29隻基金點揀好？ 有4隻是長期冠軍（2023年2月更新）

【MPF】滙豐強積金10年表現大檢閱 懶人基金全行第一 美股基金長期跑贏中港股（2023年2月更新）

【MPF】友邦強積金10年表現大檢閱 23隻基金點揀好？ 美股亞股 短期表現稱冠（2023年2月更新）

若想知更多關於MPF的資訊，請留意強積金懶人包！

＝＝＝＝＝

邊間銀行存息最高，有咩條款限制？立即免費下載《香港經濟日報》App即時攞料