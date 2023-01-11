【MPF】永明彩虹強積金表現大檢閱 環球股票、混合基金長線跑出 港股基金狀態下滑 （2023年1月更新）

強積金是港人退休儲蓄的重要部分，基金的長期表現至關重要。本網針對市佔率排名較高的永明，羅列其「永明彩虹強積金計劃」、共14隻基金的近10年、5年、3年及1年的回報，每月更新。這些數據讓大家了解，若使用永明彩虹強積金，哪隻基金可以取得最佳回報。僅記以下只是歷史數據，不代表未來表現。而3年、5年及10年的數據，都是平均每年的回報率。

■永明彩虹強積金回報表現■

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早年港股基金表現佳 勁吸資

永明的市佔率之所以名列前矛，是因為其港股基金表現佳，也試過在2017年一年錄得逾4成回報。不過以長期平均來看，其港股基金近3年及近5年平均都見紅，拉長至近10年，才有平均每年3.65%的回報，在近60隻同類基金當中，排名第8。

環球股票基金長期表現最佳

數據顯示，近10年「永明彩虹強積金計劃」以「行業股票基金」表現最佳，10年平均每年有近5%回報。這是一隻環球股票基金，據季報顯示，其資產有20%在資訊科技行業，首5大資產依次則為標普500 ETF、蘋果（AAPL）、微軟（MSFT）、亞馬遜（AMZN）及聯合健康（UNH）。留意永明彩虹強積金計劃並沒有美股基金，如果選用這計劃的打工仔，想投放在美股中，可選這隻「行業股票基金」及表現第二佳的「增長基金」。

除環球股票基金外，這MPF計劃的混合資產基金，在同業排名之中都在前列。例如以10年回報計，永明的「增長」基金在「61-80%股票」的約30隻混合資產基金中排名第2；「均衡基金」、「平穩基金」也在各自領域中，10年平均回報排第3。

保守基金力保不失 惟長期跑輸

上圖可見保守基金近一年來力保不失，因為這類基金主要存放在存款，據永明的季報，其強積金保守基金截至第3季有97.2%資產放在現金及存款。

留意這類基金雖然助人安然度過熊市，但以10年平均回報看，是遠遠跑輸其他基金。

本文最後更新日期︰2023年1月11日（文章引用數據為截至2022年12月）

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