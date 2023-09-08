【MPF】永明彩虹強積金大檢閱｜港股基金今年接近包尾　懶人基金表現更佳

強積金是港人退休儲蓄的重要部分，基金的長期表現至關重要。本網針對市佔率排名較高的永明，羅列其「永明彩虹強積金計劃」、共14隻基金的近10年、5年、3年和1年的回報，每月更新，以下是最新的2023年8月數據。這些數據讓大家了解，若使用永明彩虹強積金，哪隻基金可以取得最佳回報。僅記以下只是歷史數據，不代表未來表現。而3年、5年及10年的數據，都是平均每年的回報率。

值得留意，永明今年6月新增3隻強積金基金，分別為環球低碳指數基金、美股基金及歐股基金，此後「永明彩虹強積金計劃」便由14隻基金，改為17隻基金。

■永明彩虹強積金回報表現■

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除了前述3隻新基金、加上核心累積基金和65歲後基金沒有任何單位類別外，其他永明基金均有分A類單位及B類單位。A類單位適用於自僱人士及僱員人數100人以下的公司之供款成員；B類單位適用於個人帳戶成員、可扣稅自願性供款帳戶成員、將資產從其他職業退休計劃轉移入、其職業退休計劃由永明作為保薦人進行管理及僱員人數不少於100人的公司之供款成員，兩類基金的表現近似，本文將會以A類基金的回報表現作比較。

新基金全線單月「見紅」 惟美股、環球低碳排名大升

在這些新基金當中，以8月單月變幅計算，美國股票基金表現較佳，回落0.96%，在16隻同類型基金之中，由7月份時的排包尾（當月回報+2.5%）彈高至排第二；其次是環球低碳指數基金，7月份升1.6%，在30隻同類型基金當中排29，8月份雖轉跌1.89%，但在29隻同類型基金當中排名躍至第八。歐洲股票基金8月份雖走低3.04%，但在12隻同類型基金當中，排名由7月份時的第七（當月回報+2.1%）小升至第五。

不過這批基金才剛起步，強積金是長達數十年的投資，讀者不要只看單月表現。拉長線來看，「行業股票基金」仍是永明表現最好的基金，無論是近1年（年均+10.38%）、近3年（年均+5.48%）、近5年（年均+5.23%）或是近10年（年均+5.68%）都是排第一。這是一隻環球股票基金，據次季季報顯示，截至今年6月底止，基金頭五大主要證券依次為蘋果（3.7%）、微軟（3.6%）、標普500 ETF（iShares Core S&P 500 ETF，2.7%）、亞馬遜（1.9%）及MSCI歐洲ETF（iShares Core MSCI Europe ETF，1.4%）。

港股基金今年接近包尾

雖然在7月中港股市反彈下，永明香港股票近1年的表現接近轉正；但8月中港股市走弱，港股基金單月跌8.49%，近1年跌幅再度擴大至7.7%，成為永明表現最差基金。首8個月跌9.42%，在61隻同類基金之中，排名第59。

永明的市佔率之所以名列前矛，是因為其永明彩虹強積金計劃的港股基金過往表現佳，也試過在2017年一年錄得逾4成回報。惟除了短期惡化，以長期平均來看，其港股基金近3年（年均-7.91%）、近5年（年均-3.18%）平均見紅。若把表現拉長至近10年，平均每年只有2.65%的回報。

而大中華股票基金近1年的跌幅亦再由7月的1.21%擴大至6.82%；富時強積金香港指數基金近1年由盈轉虧，從7月的升1.31%，轉挫6.64%，兩者分列第二、三差。

相比之下，懶人基金（預設投資策略）表現更好，「核心累積基金」今年至今升8.02%，5年平均每年升4.08%；「65歲後基金」今年至今升3.14%，5年平均每年升0.85%，都比上述兩隻中港股基金都優勝。

保守基金力保不失 惟長期跑輸

上圖可見保守基金近一年來力保不失，因為這類基金主要存放在存款。據永明次季季報，截至今年6月底止，其強積金保守基金有96.2%資產放在現金及存款、3.8%放在貨幣市場工具。留意這類基金雖然助人安然度過熊市，但以10年平均回報（+0.51%）看，是遠遠跑輸其他基金。

本文最後更新日期︰2023年9月8日（文章引用數據為截至2023年8月）

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