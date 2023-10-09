【MPF】永明彩虹強積金大檢閱｜港股基金今年接近包尾　懶人基金一年升1成

強積金是港人退休儲蓄的重要部分，基金的長期表現至關重要。本網針對市佔率排名較高的永明，羅列其「永明彩虹強積金計劃」、共14隻基金的近10年、5年、3年和1年的回報，每月更新，以下是最新的2023年9月數據。這些數據讓大家了解，若使用永明彩虹強積金，哪隻基金可以取得最佳回報。僅記以下只是歷史數據，不代表未來表現。而3年、5年及10年的數據，都是平均每年的回報率。

值得留意，永明今年6月新增3隻強積金基金，分別為「環球低碳指數基金」、「美股基金」及「歐股基金」，因此「永明彩虹強積金計劃」便由14隻基金，改為17隻基金。

■永明彩虹強積金回報表現■

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除了前述3隻新基金、加上「核心累積基金」和「65歲後基金」沒有任何單位類別外，其他永明基金均有分A類單位及B類單位。A類單位適用於自僱人士及僱員人數100人以下的公司之供款成員；B類單位適用於個人帳戶成員、可扣稅自願性供款帳戶成員、將資產從其他職業退休計劃轉移入、其職業退休計劃由永明作為保薦人進行管理及僱員人數不少於100人的公司之供款成員，兩類基金的表現近似，本文將會以A類基金的回報表現作比較。

港股基金首9個月跌逾12% 排尾三

中港股市在9月繼續疲弱，「香港股票基金」單月再跌2.99%，雖比8月的單月跌幅8.49%好轉，其近1年表現亦扭虧為盈轉賺2.57%，但首9個月跌12.13%，在61隻同類基金之中，仍排名第59。

永明的市佔率之所以名列前矛，是因為其永明彩虹強積金計劃的港股基金過往表現佳，也試過在2017年一年錄得逾4成回報。惟除了短期欠住，以長期平均來看，其港股基金近3年（年均-7.92%）、近5年（年均-3.66%）平均見紅。若把表現拉長至近10年，平均每年只有1.84%的回報。

而「大中華股票基金」年初至今跌8.61%，近1年表現由8月時的跌6.82%轉正為走高2.66%，惟近5年平均每年跌1.62%；「富時強積金香港指數基金」年初至今跌8.24%，近1年轉賺，從8月時的挫6.64%轉盈至升6.19%，但近5年平均每年跌5.51%，甚至比港股基金更差。

懶人基金（預設投資策略）中的「核心累積基金」的短線、長線表現均比上述兩隻中港股基金好，年初至今升4.46%，近1年走高10.87%，5年平均每年升3.38%；「65歲後基金」年初至今升0.54%，近1年升2.42％雖不及兩隻中港股基金，但5年平均每年升0.42%仍然跑贏。

新基金全線單月「見紅」 美股排名大幅回落

3隻新基金方面，美國股票基金9月單月跌5.1%，在17隻同類型基金之中，由8月份時的排第二（當月-0.96%、共16隻排名）下滑至第14。其次是環球低碳指數基金，8月份時跌1.89%，在29隻同類型基金當中排第八，到9月份再跌4%，排名微第九。歐洲股票基金9月份再跌3.84%，在13隻同類型基金當中，排名由8月份時的第五（當月-3.04%、共12隻排名）下滑至第11。

不過這批基金才剛起步，強積金是長達數十年的投資，讀者不要只看單月表現。拉長線來看，「行業股票基金」仍是永明表現最好的基金，無論是近1年（年均+16.02%）、近3年（年均+5.24%）、近5年（年均+4.27%）或是近10年（年均+4.65%）都是排第一。這是一隻環球股票基金，據次季季報顯示，截至今年6月底止，基金頭五大主要證券依次為蘋果（3.7%）、微軟（3.6%）、標普500 ETF（iShares Core S&P 500 ETF，2.7%）、亞馬遜（1.9%）及MSCI歐洲ETF（iShares Core MSCI Europe ETF，1.4%）。

保守基金力保不失 惟長期跑輸

上圖可見保守基金近一年來力保不失，因為這類基金主要存放在存款。據永明次季季報，截至今年6月底止，其強積金保守基金有96.2%資產放在現金及存款、3.8%放在貨幣市場工具。留意這類基金雖然助人安然度過熊市，但以10年平均回報（+0.54%）看，是遠遠跑輸其他基金。

本文最後更新日期︰2023年10月9日（文章引用數據為截至2023年9月）

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