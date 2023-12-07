【MPF】永明彩虹強積金大檢閱｜港股基金一年跌10%近包尾　懶人基金表現更佳

▲ 永明彩虹強積金大檢閱｜港股基金接近全行包尾 懶人基金表現更佳

強積金是港人退休儲蓄的重要部分，基金的長期表現至關重要。本網針對市佔率排名較高的永明，羅列其「永明彩虹強積金計劃」、共17隻基金的近10年、5年、3年和1年的回報，每月更新，以下是最新的2023年11月數據。這些數據讓大家了解，若使用永明彩虹強積金，哪隻基金可以取得最佳回報。僅記以下只是歷史數據，不代表未來表現。而3年、5年及10年的數據，都是平均每年的回報率。

值得留意，永明今年6月新增三隻強積金基金，分別為「環球低碳指數基金」、「美股基金」及「歐股基金」，因此永明彩虹強積金計劃便由14隻基金，改為17隻基金。

數據來源：積金評級

■永明彩虹強積金回報表現■

▼ 點擊圖片放大 +2

除了前述三隻新基金、加上「核心累積基金」和「65歲後基金」沒有任何單位類別外，其他永明基金均有分A類單位及B類單位。A類單位適用於自僱人士及僱員人數100人以下的公司之供款成員；B類單位適用於個人帳戶成員、可扣稅自願性供款帳戶成員、將資產從其他職業退休計劃轉移入兼且其職業退休計劃由永明作為保薦人進行管理、以及僱員人數不少於100人的公司之供款成員，兩類基金的表現近似，本文將會以A類基金的回報表現作比較。

港股基金首11個月跌逾15% 續排尾三、跑輸懶人基金

中港股11月積弱，香港股票基金單月僅微升0.2%，於總共59隻同類基金中排30名中游位置；但近1年跌10.5%，排第54位 ；首11個月更大跌15.66 %，繼續排名尾三第57位。

永明的市佔率之所以名列前矛，是因為其永明彩虹強積金計劃的港股基金過往表現佳，也試過在2017年一年錄得逾4成回報。惟除了短期欠住，以長期平均來看，其港股基金近3年（年均-12.27%）、近5年（年均-3.44%）平均見紅。若把表現拉長至近10年，平均每年只有0.96%的回報。

而大中華股票基金年初至今累挫7.88%，近1年走低4.36%；近5年平均每年蝕0.14%；富時強積金香港指數基金年初至今累跌12.27%，近1年下滑6.23%，但近5年平均每年虧損5.53%，甚至比港股基金更差。

「懶人基金」（預設投資策略）中的核心累積基金的短線、長線表現均比上述中港股基金好，年初至今升6.46%；近1年表現雖然在同業中包尾（共24隻中排第24名），仍走高5.83%；近5年平均每年升5.02 %；65歲後基金年初至今升4.14%，近1年升1.24％雖然在同業中較遜色（共24隻中排第20位），但表現也好過中港股基金；5年平均每年升1.21%仍然跑贏。

新基金單月回報正面 美股走高近一成、排名第三

三隻新基金方面，美國股票基金11月單月彈9.55%，在17隻同類型基金之中排名第三。其次是環球低碳指數基金，月內走高8.03%，在25隻同類基金中排第19位。歐洲股票基金11月份雖然升7.97%，但在13隻同類基金中排尾二。

這批基金才剛起步，強積金是長達數十年的投資，讀者不要只看單月表現。拉長線來看，行業股票基金仍是永明表現最好的基金，無論是近1年（+10.09%）、近3年（年均+4.04%）、近5年（年均+6.7%）或是近10年（年均+4.74%）都是排第一。這是一隻環球股票基金，據永明第三季季報顯示，截至今年9月底止，基金頭五大投資組合分布依次為資訊科技（21.7%）、健康護理（14.6%）、工業（12%）、金融（11.8%）及非必需消費品（10.2%）；頭五大主要證券依次為Microsoft Corp（微軟，3.2%）、Apple Inc（蘋果3.1%）、標普500 ETF（iShares Core S&P 500 ETF，2.1%）、Amazon.com Inc（亞馬遜，1.8%）及UnitedHealth Group Inc（聯合健康保險，1.6%）。

保守基金力保不失 惟長期跑輸

上圖可見保守基金近一年來力保不失，因為這類基金主要存放在存款。據永明第三季季報，截至今年9月底止，其強積金保守基金有94.6%資產放在現金及存款、5.4%放在貨幣市場工具。留意這類基金雖然助人安然度過熊市，但以10年平均回報（+0.6%）看，是遠遠跑輸其他基金。

本文最後更新日期︰2023年12月7日（文章引用數據為截至2023年11月）

若想知更多關於MPF的資訊，請留意強積金懶人包！

＝＝＝＝＝

邊間銀行存息最高，有咩條款限制？立即免費下載《香港經濟日報》App即時攞料