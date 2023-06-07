【MPF】永明彩虹強積金大檢閱｜新推美股、歐股基金　打工仔從此有得揀（2023年6月更新）

強積金是港人退休儲蓄的重要部分，基金的長期表現至關重要。本網針對市佔率排名較高的永明，羅列其「永明彩虹強積金計劃」、共14隻基金的近10年、5年、3年及1年的回報，每月更新，以下是最新的2023年5月數據。這些數據讓大家了解，若使用永明彩虹強積金，哪隻基金可以取得最佳回報。僅記以下只是歷史數據，不代表未來表現。而3年、5年及10年的數據，都是平均每年的回報率。

回顧5月份表現之前，永明日前宣布新增3隻強積金基金，分別為環球低碳指數基金、美股基金及歐股基金，管理費分別為1.1%、1.28%及1.305%，處於市場中游位置。從此以後，永明彩虹強積金計劃便由14隻基金，改為17隻基金。

■永明彩虹強積金回報表現■

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港股基金跑輸恒指 近乎包尾

儘管去年出現罕有「股債齊跌」的情況，不少強積金服務供應商的股票基金近一年表現已經收復失地，唯獨永明仍然見紅。近一年而言，股價基金仍然是負數，唯獨保守基金仍然是正數。

永明的市佔率之所以名列前矛，是因為其永明彩虹強積金計劃的港股基金表現佳，也試過在2017年一年錄得逾4成回報。不過以長期平均來看，其港股基金近5年平均見紅，每年負5.1%的回報。若把表現拉長至近10年，平均每年只有2.15%的回報，在近60隻同類基金當中，排名第13。

單看2023年5月，永明港股基金單月跌9.11%，對比同期恒指跌8.3%。今年以來，永明港股基金跌10.57%，在63隻同類型基金當中排行53，對比同期恒指跌7.82%。

長線買懶人基金更佳

而俗稱「懶人基金」的預設投資策略（DIS）基金於5年多前面世以來，永明彩虹強積金計劃的懶人基金，長期回報跑贏港股基金。

例如近3年回報來看，永明的核心累積基金平均每年升4.69%，為同類基金當中表現第五好；港股基金則是平均每年跌2.35%；近5年來看，核心累積基金平均每年升3.71%，港股基金平均則見紅。

若看股票佔比較低的「65歲後基金」，近5年回報也見正數，平均每年升0.87%，較港股基金佳。

新推美股基金 成員從此有得揀

數據顯示，近10年「永明彩虹強積金計劃」以「行業股票基金」表現最佳，10年平均每年有4.94%回報。這是一隻環球股票基金，據季報顯示，截至2023年3月底止，基金首5大資產依次則為蘋果（美：AAPL）、微軟（美：MSFT）、標普500 ETF、MSCI歐洲ETF及亞馬遜（美：AMZN）。此基金希望透過投資於環球股票界別，以達致長期的資本增值。

過往永明彩虹強積金計劃並沒有美股基金，選用這計劃的打工仔想投放在美股中，就要選這隻「行業股票基金」。 不過永明最新推出美國股票基金，將會採用傳統的投資策略選股，組合不同板塊如增長型、防守型等等的股份，預計最少70%投資於美國股票，惟暫時未有更詳細的資料介紹。

保守基金力保不失 惟長期跑輸

上圖可見保守基金近一年來力保不失，因為這類基金主要存放在存款，據永明的季報，其強積金保守基金截至去年底有98.1%資產放在現金及存款。留意這類基金雖然助人安然度過熊市，但以10年平均回報看，是遠遠跑輸其他基金。

本文最後更新日期︰2023年6月6日（文章引用數據為截至2023年5月）

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