  • 31°C
香港時間 : 2023807日 (週一) 18:13
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【MPF】永明彩虹強積金大檢閱｜新基金表現如何？港股基金單月升逾6%（8月更新）

強積金 17:43 2023/08/07

分享：

分享：

強積金是港人退休儲蓄的重要部分，基金的長期表現至關重要。本網針對市佔率排名較高的永明，羅列其「永明彩虹強積金計劃」、共14隻基金的近10年、5年、3年和1年的回報，每月更新，以下是最新的2023年7月數據。這些數據讓大家了解，若使用永明彩虹強積金，哪隻基金可以取得最佳回報。僅記以下只是歷史數據，不代表未來表現。而3年、5年及10年的數據，都是平均每年的回報率。

值得留意，永明今年6月新增3隻強積金基金，分別為環球低碳指數基金、美股基金及歐股基金，此後「永明彩虹強積金計劃」便由14隻基金，改為17隻基金。

■永明彩虹強積金回報表現■

點擊圖片放大
+2

新基金表現如何？

在這些新基金當中，以單月變幅計算，是美國股票基金升2.5%表現最好，但在同類型基金之中排包尾；其次是歐洲股票基金升2.1%，在12隻同類型基金當中排第7。環球低碳指數基金7月份升1.6%，在30隻同類型基金當中排29。永明目前未有披露上述基金的持股內容。但強積金是長達數十年的投資，讀者不要只看單月表現。

拉長線來看，「行業股票基金」仍是永明表現最好的基金，無論是近1年（+7.86%）、近3年（+8.2%）、近5年（+5.64%）或是近10年（+5.77%）都是排第一。這是一隻環球股票基金，據季報顯示，截至2023年3月底止，基金首5大資產依次則為蘋果（美：AAPL）、微軟（美：MSFT）、標普500 ETF、MSCI歐洲ETF及亞馬遜（美：AMZN）。

中港股反彈　跌幅從雙位數收窄

儘管去年出現罕有「股債齊跌」的情況，但在7月中港股市反彈下，永明香港股票基金接近收復失地，單月升逾6%，近1年的表現接近轉正（-0.09%），而大中華股票基金近1年的跌幅（-1.21%）亦已大幅收窄，富時強積金香港指數基金近1年更有1.31%升幅。不過債券基金表現仍然較弱，港元債券基金（-2.61%）和環球債券基金（-2.74%）是永明近1年表現最差的基金。

永明的市佔率之所以名列前矛，是因為其永明彩虹強積金計劃的港股基金過往表現佳，也試過在2017年一年錄得逾4成回報。不過以長期平均來看，其港股基金近3年（-3.79%）、近5年（-1.99%）平均見紅。若把表現拉長至近10年，平均每年只有3.6%的回報。

保守基金力保不失  惟長期跑輸

上圖可見保守基金近一年來力保不失，因為這類基金主要存放在存款。據永明的季報，截至2023年3月底止，其強積金保守基金有98.1%資產放在現金及存款。留意這類基金雖然助人安然度過熊市，但以10年平均回報看，是遠遠跑輸其他基金。

本文最後更新日期︰2023年8月7日（文章引用數據為截至2023年7月）

若想知更多關於MPF的資訊，請留意強積金懶人包

＝＝＝＝＝

理財要貼地
【理財要貼地】9家人壽保險比較 定期VS終身壽險點揀？保額點釐定？

邊間銀行存息最高，有咩條款限制？立即免費下載《香港經濟日報》App即時攞料

開啟hket App，閱讀全文

欄名 : MPF理財

最新專欄文章 更多

【MPF】中港股7月反彈7%　年內仍大落後！兩隻基金今年升3成
2023/08/03
【MPF】中港股7月反彈7%　年內仍大落後！兩隻基金今年升3成
【MPF】最受追捧的基金　宏利佔首4位　打工仔對港股竟未死心？
2023/07/21
【MPF】最受追捧的基金　宏利佔首4位　打工仔對港股竟未死心？
【MPF】友邦強積金表現大檢閱｜歐股基金1年升23%、中港基金反跌11%（2023年7月更新）
2023/07/13
【MPF】友邦強積金表現大檢閱｜歐股基金1年升23%、中港基金反跌11%（2023年7月更新）
【MPF】滙豐強積金10年表現大檢閱｜歐股基金1年升19%、中國股票基金1年跌20%（2023年7月更新）
2023/07/12
【MPF】滙豐強積金10年表現大檢閱｜歐股基金1年升19%、中國股票基金1年跌20%（2023年7月更新）
【MPF】宏利強積金10年表現大檢閱｜上半年升最多27%、日股基金長期最佳（2023年7月更新）
2023/07/11
【MPF】宏利強積金10年表現大檢閱｜上半年升最多27%、日股基金長期最佳（2023年7月更新）
標準普爾500指數 恒生指數 退休規劃產品 退休組合 退休金 財富及退休規劃 退休基金 永明金融 定期存款 ETF

下一篇文章

9成港人願與保險商共享更多數據　以獲取個人化服務
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【月月派息】買下14隻高息股 月月有息收（附全年派息表）
【月月派息】買下14隻高息股 月月有息收（附全年派息表）
9成港人願與保險商共享更多數據　以獲取個人化服務
9成港人願與保險商共享更多數據　以獲取個人化服務
【銀色債券2023】首日認購「丁財兩旺」　大戶斥100萬元達認購上限（不斷更新）
【銀色債券2023】首日認購「丁財兩旺」　大戶斥100萬元達認購上限（不斷更新）
【MPF】宏利強積金10年表現大檢閱｜上半年升最多27%、日股基金長期最佳（2023年7月更新）
【MPF】宏利強積金10年表現大檢閱｜上半年升最多27%、日股基金長期最佳（2023年7月更新）
【高息股2023】港股又現特價時段　盤點逾30隻5厘以上、門檻$1萬以下之選
【高息股2023】港股又現特價時段　盤點逾30隻5厘以上、門檻$1萬以下之選
【銀色債券2023】滙豐6免恒生7免　券商零息零手續費｜銀債優惠大亂鬥（不斷更新）
【銀色債券2023】滙豐6免恒生7免　券商零息零手續費｜銀債優惠大亂鬥（不斷更新）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款