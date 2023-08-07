【MPF】永明彩虹強積金大檢閱｜新基金表現如何？港股基金單月升逾6%（8月更新）

強積金是港人退休儲蓄的重要部分，基金的長期表現至關重要。本網針對市佔率排名較高的永明，羅列其「永明彩虹強積金計劃」、共14隻基金的近10年、5年、3年和1年的回報，每月更新，以下是最新的2023年7月數據。這些數據讓大家了解，若使用永明彩虹強積金，哪隻基金可以取得最佳回報。僅記以下只是歷史數據，不代表未來表現。而3年、5年及10年的數據，都是平均每年的回報率。

值得留意，永明今年6月新增3隻強積金基金，分別為環球低碳指數基金、美股基金及歐股基金，此後「永明彩虹強積金計劃」便由14隻基金，改為17隻基金。

■永明彩虹強積金回報表現■

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新基金表現如何？

在這些新基金當中，以單月變幅計算，是美國股票基金升2.5%表現最好，但在同類型基金之中排包尾；其次是歐洲股票基金升2.1%，在12隻同類型基金當中排第7。環球低碳指數基金7月份升1.6%，在30隻同類型基金當中排29。永明目前未有披露上述基金的持股內容。但強積金是長達數十年的投資，讀者不要只看單月表現。

拉長線來看，「行業股票基金」仍是永明表現最好的基金，無論是近1年（+7.86%）、近3年（+8.2%）、近5年（+5.64%）或是近10年（+5.77%）都是排第一。這是一隻環球股票基金，據季報顯示，截至2023年3月底止，基金首5大資產依次則為蘋果（美：AAPL）、微軟（美：MSFT）、標普500 ETF、MSCI歐洲ETF及亞馬遜（美：AMZN）。

中港股反彈 跌幅從雙位數收窄

儘管去年出現罕有「股債齊跌」的情況，但在7月中港股市反彈下，永明香港股票基金接近收復失地，單月升逾6%，近1年的表現接近轉正（-0.09%），而大中華股票基金近1年的跌幅（-1.21%）亦已大幅收窄，富時強積金香港指數基金近1年更有1.31%升幅。不過債券基金表現仍然較弱，港元債券基金（-2.61%）和環球債券基金（-2.74%）是永明近1年表現最差的基金。

永明的市佔率之所以名列前矛，是因為其永明彩虹強積金計劃的港股基金過往表現佳，也試過在2017年一年錄得逾4成回報。不過以長期平均來看，其港股基金近3年（-3.79%）、近5年（-1.99%）平均見紅。若把表現拉長至近10年，平均每年只有3.6%的回報。

保守基金力保不失 惟長期跑輸

上圖可見保守基金近一年來力保不失，因為這類基金主要存放在存款。據永明的季報，截至2023年3月底止，其強積金保守基金有98.1%資產放在現金及存款。留意這類基金雖然助人安然度過熊市，但以10年平均回報看，是遠遠跑輸其他基金。

本文最後更新日期︰2023年8月7日（文章引用數據為截至2023年7月）

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