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【MPF】永明彩虹強積金大檢閱｜中港股近1年均跌逾10%、懶人基金回報僅次美股

強積金 10:37 2023/07/10

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強積金是港人退休儲蓄的重要部分，基金的長期表現至關重要。本網針對市佔率排名較高的永明，羅列其「永明彩虹強積金計劃」、共14隻基金的近10年、5年、3年、1年及2023年上半年的回報，每月更新，以下是最新的2023年6月數據。這些數據讓大家了解，若使用永明彩虹強積金，哪隻基金可以取得最佳回報。僅記以下只是歷史數據，不代表未來表現。而3年、5年及10年的數據，都是平均每年的回報率。

值得留意，永明上月新增3隻強積金基金，分別為環球低碳指數基金、美股基金及歐股基金，此後「永明彩虹強積金計劃」便由14隻基金，改為17隻基金。

 

■永明彩虹強積金回報表現■

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回顧2023年上半年，永明大部分基金轉跌為升，當中以美股為主的「行業股票基金」繼續領先，亦是期內惟一錄得雙位數升幅（+12.64%）的基金；惟「人民幣及港元基金」和中港股（大中華股票基金、富時強積金香港指數基金及香港股票基金）走弱，分別跌1.91%至6.92%不等。期內，恒指累跌約865點或4.4%，深成指微升0.1%，滬指上半年則漲3.7%。

新推美股基金　成員從此有得揀

拉長線來看，「行業股票基金」仍是永明表現最好的基金，無論是近1年（+13.39%）、近3年（+9.01%）、近5年（+5.62%）或是近10年（+5.96%）都是排第一。這是一隻環球股票基金，據季報顯示，截至2023年3月底止，基金首5大資產依次則為蘋果（美：AAPL）、微軟（美：MSFT）、標普500 ETF、MSCI歐洲ETF及亞馬遜（美：AMZN）。此基金希望透過投資於環球股票界別，以達致長期的資本增值。

過往永明彩虹強積金計劃並沒有美股基金，選用這計劃的打工仔想投放在美股中，就要選這隻「行業股票基金」。 不過永明最新推出美國股票基金，將會採用傳統的投資策略選股，組合不同板塊如增長型、防守型等等的股份，預計最少70%投資於美國股票，惟暫時未有更詳細的資料介紹。

港股基金跑輸恒指  近乎包尾

儘管去年出現罕有「股債齊跌」的情況，不少強積金服務供應商的股票基金近一年表現已經收復失地，但永明尚有約一半基金仍然見紅。其中大中華股票基金、香港股票基金和富時強積金香港指數基金均錄得雙位數跌幅；另有3隻基金（平穩基金、港元債券基金、環球債券基金）微跌不足1%。

永明的市佔率之所以名列前矛，是因為其永明彩虹強積金計劃的港股基金過往表現佳，也試過在2017年一年錄得逾4成回報。不過以長期平均來看，其港股基金近5年平均見紅，每年負3.45%的回報。若把表現拉長至近10年，平均每年只有3.13%的回報，在近60隻同類基金當中，排名第13。

保守基金力保不失  惟長期跑輸

上圖可見保守基金近一年來力保不失，因為這類基金主要存放在存款。據永明的季報，截至2023年3月底止，其強積金保守基金有98.1%資產放在現金及存款。留意這類基金雖然助人安然度過熊市，但以10年平均回報看，是遠遠跑輸其他基金。

本文最後更新日期︰2023年7月7日（文章引用數據為截至2023年6月）

若想知更多關於MPF的資訊，請留意強積金懶人包

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