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【MPF】永明彩虹強積金大檢閱！近1年仍全線見紅、懶人基金長期表現更佳（2023年5月更新）

強積金 18:14 2023/05/07

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強積金是港人退休儲蓄的重要部分，基金的長期表現至關重要。本網針對市佔率排名較高的永明，羅列其「永明彩虹強積金計劃」、共14隻基金的近10年、5年、3年及1年的回報，每月更新，以下是最新的2023年4月數據。這些數據讓大家了解，若使用永明彩虹強積金，哪隻基金可以取得最佳回報。僅記以下只是歷史數據，不代表未來表現。而3年、5年及10年的數據，都是平均每年的回報率。

■永明彩虹強積金回報表現■

港股基金跑輸恒指  近乎包尾

永明的市佔率之所以名列前矛，是因為其永明彩虹強積金計劃的港股基金表現佳，也試過在2017年一年錄得逾4成回報。不過以長期平均來看，其港股基金近5年平均見紅，每年負2.85%的回報。若把表現拉長至近10年，平均每年只有3.09%的回報，在近60隻同類基金當中，排名第12。

單看2023年4月，永明港股基金單月跌3.23%，對比同期恒指跌2.5%。今年以來，永明港股基金跌1.61%，在63隻同類型基金當中排行52，對比同期恒指微跌0.43%。

長線買懶人基金更佳

而俗稱「懶人基金」的預設投資策略（DIS）基金於5年多前面世以來，永明彩虹強積金計劃的懶人基金，長期回報跑贏港股基金。

例如近3年回報來看，永明的核心累積基金平均每年升5.98%，為同類基金當中表現第五好；港股基金則是平均每年跌0.15%；近5年來看，核心累積基金平均每年升3.97%，港股基金平均則見紅。

若看股票佔比較低的「65歲後基金」，近5年回報也見正數，平均每年升1.04%，較港股基金佳。

環球股票基金長期表現最佳

數據顯示，近10年「永明彩虹強積金計劃」以「行業股票基金」表現最佳，10年平均每年有5.12%回報。這是一隻環球股票基金，據季報顯示，截至去年底，基金首5大資產依次則為標普500 ETF、微軟（美：MSFT）、蘋果（美：AAPL）、MSCI歐洲ETF及亞馬遜（美：AMZN）。留意永明彩虹強積金計劃並沒有美股基金，如果選用這計劃的打工仔，想投放在美股中，可選這隻「行業股票基金」，或近10年平均每年升3.47%、在同類型基金當中排行第二的「增長基金」。

保守基金力保不失  惟長期跑輸

上圖可見保守基金近一年來力保不失，因為這類基金主要存放在存款，據永明的季報，其強積金保守基金截至去年底有97.4%資產放在現金及存款。留意這類基金雖然助人安然度過熊市，但以10年平均回報看，是遠遠跑輸其他基金。

本文最後更新日期︰2023年5月5日（文章引用數據為截至2023年4月）

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若想知更多關於MPF的資訊，請留意強積金懶人包

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