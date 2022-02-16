【防疫措施】政府開放7間指定診所供新冠輕症病患者求診　求診前先問自己2問題

本港新冠病毒疫情再創高峰，政府今日起（16日）啟動7間指定診所，為初步確診者提供適當治療。

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本港公營醫療系統超負荷，不少確診感染新冠病毒的市民都無法及時住院治療。為應對確診病人數量大增的情況，醫管局宣布初步確診新冠病毒且屬輕症的市民，可到7間指定診所獲得診症服務。診所會協助確診者診斷和治療輕微感染徵狀，包括發燒、咳嗽或喉嚨痛等，有需要再轉送病人到醫院治療。醫管局估計，7間診所預料每日可應對一千名患者，治療後患者可回家再等候入院。

筲箕灣賽馬會普通科門診診所一樓

地址：筲箕灣柴灣道8號一樓

預約電話：2560 0211 堅尼地城賽馬會普通科門診診所

地址：堅尼地城域多利道45號

預約電話：2817 3215 柏立基普通科門診診所

地址：新蒲崗太子道東600號

預約電話：2383 3311 九龍灣健康中心普通科門診診所

地址：九龍灣啟仁街9號一樓

預約電話：2116 2812 南葵涌賽馬會普通科門診診所

地址：葵涌葵盛圍310號

預約電話：2615 7333 圓洲角普通科門診診所

地址：沙田插桅杆街29號地下

預約電話：2647 3383 天水圍（天業路）社區健康中心一樓

地址：天水圍天業路3號一樓

預約電話：3124 2200

求診前先問自己2件事

Q1：初步確診想查詢醫療建議？

現時醫管局亦設電話熱綫（1836 115）予初步確診的市民，解答確診人士的醫療查詢及提供感染控制建議。電話熱綫服務每日上午8時至晚上10時，每周7天運作，市民初步確診後如想查詢醫療建議可先致電熱綫。

Q2：輕症病者需尋求診斷治療？

確診者如有輕微感染徵狀，而想尋求診斷及治療，可到政府指定診所。但要留意，為避免輪候人士聚集，求診人士求診前需透過電話預約，診所職員會提供未來24小時最早的診期。指定診所服務時間為逢星期一至星期日，包括公眾假期，每日上午9時至下午1時，及下午2時至下午5時。

醫管局研提供私家醫生電話會診服務

醫院管理局策略發展總監李夏茵表示，當局正研究與私家醫生合作，為確診人士提供電話會診服務，又指與創新科技處研發監察平台，讓確診者每日滙報病情、上傳病毒檢測結果等，為確診者提供建議，料月底會有更多細節。

責任編輯：嚴熹曼

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