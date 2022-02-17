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【消費優惠】外賣自取優惠：Lady M指定美食85折　霸王山莊滿$338送北京烤鴨

精明消費 07:00 2022/02/17

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新冠肺炎疫情全球大流行，經濟不景，打工仔當然要學識慳錢。本網每日為你搜羅市場精選的優惠着數情報，餐廳、外賣、超市、網購及信用卡等優惠碼、優惠券應有盡有。「今日優惠精選」精選以下3個着數情報，有用記得與朋友分享。

1. Lady M：指定分店外賣自取指定美食85折

即日起，於Lady M銅鑼灣Fashion Walk旗艦店，外賣自取鹹食餐點或套餐即可享85折優惠。

    點擊圖片放大

地址：銅鑼灣Fashion Walk 食街加寧街1-3號地下C舖 
電話：2861 1866
營業時間：星期一至日 上午11時至下午8時

2. 霸王山莊：外賣自取滿$338送北京烤鴨

為響應政府最新防疫的措拖，霸王山莊推出最新外賣自取優惠。現時除了晚上6時後外賣自取9折優惠外，折扣後滿指定金額，可享額外優惠：

  • 滿338元，即送北京烤鴨半隻（價值228元）
  • 滿638元，即送北京烤鴨一隻（價值418元）

上述優惠適用於晚上6時後享用，優惠數量有限，送完即止。所有外賣盒須另外收費。此優惠不能與其他優惠同時共用。

    點擊圖片放大

地址：九龍尖沙咀漆咸道南67-71號安年大廈地下A舖
電話：2723 1003

3. MUJI元創方店：搬遷優惠購物享8折

Found MUJI元創方將營業至2月28日，有見及此，由即日起至2月28日，於Found MUJI元創方購物可享8折優惠，適用於正價及折扣商品。數量有限，售完即止。

    點擊圖片放大

地址：香港中環鴨巴甸街35號A座S107室
電話：3971 3138
營業時間：中午12時至晚上8時

 

撰文：hket小編

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