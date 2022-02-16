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【圍封強檢】避疫情足不出戶要準備甚麼？　糧食以外3類居家抗疫必備品

個人增值 18:55 2022/02/16

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本港感染新冠病毒人士續創單日新高，雖然行政長官林鄭月娥表示沒有計劃大規模封城，但有市民仍然擔心政府可能會採取更嚴厲的防疫措施，例如禁足、圍封等。萬一遇上圍封強檢，或者不幸染疫要留家休息，市民除了準備食物儲糧外，又需要準備甚麼呢？

【消費者如遇強檢 僅1間家務助理公司可免費取消：按此

香港累計已有過萬人確診新冠病毒，疫下市民不想外出，內地供港鮮活食物又受影響，超市各類食物都被搶購一空。想好好留家抗疫，除了食物，世衛亦建議市民可以存放藥物等，已備不時之需。

1. 藥物

世衛及美國國土安全部建議，家中可以存放非處方藥物例如感冒藥、頭痛藥、發燒藥、腸胃藥、膠布等，當在家中感到不適時仍可先作基本治療，避免加重病情，及減少疫下前往看醫生時增加感染的風險。

2. 防疫用品

雖然不用外出，不過在家中都要注意清潔，準備探熱針、口罩、酒精搓手液、消毒劑等，就算在家中染上新冠病毒的機會低，也要注意患上其他疾病的機會。

3. 食品類

禁足在家，當然要儲糧，儲糧最好選擇可以長期保存的食物，例如罐頭、急凍食品、即食麵、米、水等，以備不時之需。不過如果政府圍封大廈，一般都會為市民準備1天3餐的食物，因此亦不用過分擔心會缺乏糧食。

4. 日常用品

廁紙、沐浴乳、衛生巾、洗潔精等消耗性的生活用品亦要準備好，不過不需要大量囤貨，準備定足夠份量已可。

 

責任編輯：嚴熹曼

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防疫措施 疫情 強制檢測 香港

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