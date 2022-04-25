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【綠色債券】零售綠債銀行券商認購優惠一覽　邊間提供14免仲有迎新優惠？（更新至4月25日）

13:20 2022/04/25

分享：

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政府發行零售綠色債券，年期為3年期，保底息率最少2.5厘，每手1萬元。市民於4月26日起可透過配售銀行、證券經紀及香港中央結算有限公司認購。各銀行及券商均有提供認購優惠予客戶，包括手續費豁免及獲贈股份等優惠。

（資料更新至4月25日，最新更新中銀香港、恒生銀行、富邦銀行、花旗銀行及華盛證券認購優惠）

銀行

中銀香港：認購費用全免

中銀客戶經網上銀行、投資服務熱綫或分行認購，相關認購費用全免。成功認購的客戶可參加抽獎，有機會贏取MacBook或iPhone等超過350份豐富獎品。

滙豐：7免手續費

滙豐提供7項認購政府綠色零售債券的手續費豁免優惠。

渣打：多項收費豁免優惠

渣打香港為客戶認購綠色債券收費豁免，包括手續費﹑賣出債券（只適用於二手市場交易），以及債券轉至渣打股票投資戶口。另外，客戶亦可享有適用於一般債券投資服務的收費豁免，包括託管服務﹑代收利息及贖回到期債券。

恒生：「8免」優惠

在認購期內客戶可透過各種綫上綫下途徑進行認購，包括恒生個人e-Banking、電話理財及恒生地面分行（港鐵站辦事處除外）。

客戶經由恒生認購綠色零售債券可獲8項費用豁免優惠，包括：

  • 免認購手續費
  • 免債券託管服務費
  • 免代收利息費
  • 免到期贖回費
  • 免以「場外交易」形式賣出債券手續費
  • 免債券轉入費（適用於非經中央結算系統轉入）
  • 免債券轉出費（適用於非經中央結算系統轉出）
  • 免香港聯交所買入「綠色零售債券」的買入證券存入費

花旗：免6項手續費

花旗表示，客戶在各花旗銀行分行以債券戶口形式認購零售綠色債券，可獲豁免認購手續費、存倉費、代收利息費、到期贖回費、存入費、轉出費。

【零售綠債穩賺2.5厘息 4大認購需知：按此

信銀國際：7免優惠

中信銀行（國際） 推出7免優惠，包括豁免認購手續費、債券託管費、轉倉費（轉出及轉入）、利息代收費、提早贖回費及到期贖回費。

工銀亞洲：9免優惠

工銀亞洲客戶認購零售綠色債券，可享豁免9項收費，包括認購手續費、買入經紀費（以股票形式在二手市場交易）、沽出經紀費（以股票形式在二手市場交易）、提早贖回費、代收利息費、到期贖回費、轉倉費、存入費及託管費。

富邦銀行：9免優惠

富邦銀行客戶於4月26日至2022年5月6日期間，經富邦銀行（香港）認購綠色零售債券的客戶可享以下費用豁免：

豁免：

  • 認購手續費
  • 新股／新債券申請費
  • 存入費
  • 託管費
  • 代收利息費
  • 到期贖回費
  • 經紀佣金（於成功認購後兩個月內沽出綠色零售債券）
  • 經場外交易沽出綠色零售債券之手續費
  • 轉倉費

證券商

耀才證券：11項全免優惠

耀才證券表示，經該行認購綠色零售債券享「11項全免優惠」：

  • 利息100%全免
  • 按金100%全免
  • 認購手續費全免
  • 暗盤買賣佣金全免（網上交易）
  • 存入費全免
  • 存倉費全免
  • 轉倉費全免
  • 託管費全免
  • 不動戶費全免
  • 到期贖回費全免
  • 代收股息手續費全免

同時，更可獲贈20股盈富基金 （02800） 及10股滙豐 （00005） ，以及其他優惠。

雲鋒證券：11項全免優惠

雲鋒認購零售綠債「11免」優惠包括：

  • 利息100%全免
  • 按金100%全免（無上限）
  • 認購手續費全免
  • 暗盤買賣佣金全免
  • 存入費全免
  • 存倉費全免
  • 轉倉費全免
  • 託管費全免
  • 不動戶費全免
  • 到期贖回費全免
  • 代收股息手續費全免

致富證券：新客享10免+300元Donki禮券

致富證券為認購綠色債券的新客戶提供10免優惠，包括「0息」、「0按金」及「免認購手續費」等，全新開戶更送300元Donki禮券迎新賞。

  • 免按金
  • 免孖展利息
  • 免認購手續費#
  • 免贖回費
  • 免代收股息費
  • 免存倉費
  • 免不動戶費
  • 免存入費
  • 免託管費
  • 免平台費

#只適用於新客戶及特選客戶

富途：「13免」+限時免孖展利息及暗盤免佣

富途推出全新限時優惠供客戶認購綠色債券，包括「13免」優惠：

  • 免孖展利息
  • 免認購手續費
  • 免申請手續費
  • 免暗盤交易佣金
  • 免暗盤交易平台費
  • 免託管費
  • 免轉入費
  • 免代收利息手續費
  • 免到期贖回費
  • 免存倉費
  • 免不動戶費
  • 免提早贖回費
  • 免港股證券一世免佣（新客專享）。

即日起至5月6日，富途同時推出限時免孖展利息及暗盤免佣活動，客戶可透過限時免孖展利息活動獲領1張孖展減（免）息券，領券後在富途認購綠色債券，會在中籤結果公布後3個交易日內返還至證券帳戶。

而新開戶客戶由4月20日起更即獲港股一世免佣及1股騰訊，同時更可獲合共價值900元基金及股票現金券，約1,300元回贈。

輝立証券：提供11免優惠

輝立証券為客戶提供十成孖展11免優惠：

  • 免孖展利息
  • 免按金
  • 手續費低至0元
  • 免存入費
  • 免存倉費
  • 免托管費
  • 免不動戶費
  • 免贖回費
  • 暗盤買賣佣金全免
  • 暗盤買賣平台費全免
  • 上市後買入免佣金

長橋證券：「14免」認購優惠

長橋證券為綠色零售債券推「14免」認購優惠：

  • 免本金／按金*（新客戶融資1至8手、現有客戶融資4手或以下、現有客戶融資5至8手最低10,000元本金）
  • 免認購費
  • 免申請手續費
  • 免融資利率
  • 免到期贖回費
  • 免代收利息费
  • 免存倉費
  • 免託管費
  • 免不動戶費
  • 免轉入費
  • 免買入經紀費
  • 免沽出經紀費
  • 免交易平台費
  • 免暗盤交易平台費

針對新客戶，4月25日起，長橋證券將加碼推出「低門檻」迎新開戶優惠活動，提供1,000元股票現金券、港股行情Level1年卡（價值598元，4月限定）、港股終生免佣，以及凡入金滿10,000美元，可另享「美股終生免佣」。

此外，所有客戶轉倉可享超市券及股票現金券贈送，價值高達8,500元。

華盛證券：豁免9項手續費

華盛證券推出9項收費豁免，包括：

  • 免手續費
  • 免認購費
  • 免到期贖回費
  • 免孖展利息
  • 免代收股息費
  • 免存倉費
  • 免經紀佣金
  • 免託管費
  • 免交易佣金

除此以外，全新客戶於活動期間成功綫上開戶，除可享受「0」費率，「9免」任抽外，可獲價值1200元華盛通APP交易現金券，及高達1500元轉倉回贈。

更多零售綠債認購方法及投資策略，請瀏覽【綠債懶人包】

【石Sir一周前瞻及異動股】比亞迪、福耀玻璃及中國船舶租賃

責任編輯：李瑩

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欄名 : 綠色投資

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