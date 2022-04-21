【綠色債券】零售綠債銀行券商認購優惠一覽　邊間提供14免仲有迎新優惠？（更新至4月21日）

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政府發行零售綠色債券，年期為3年期，保底息率最少2.5厘，每手1萬元。市民於4月26日起可透過配售銀行、證券經紀及香港中央結算有限公司認購。各銀行及券商均有提供認購優惠予客戶，包括手續費豁免及獲贈股份等優惠。
（資料更新至4月21日，最新更新富途證券及長橋認購優惠）
中銀香港：認購費用全免
中銀客戶經網上銀行、投資服務熱綫或分行認購，相關認購費用全免。
滙豐：7免手續費
滙豐提供7項認購政府綠色零售債券的手續費豁免優惠。
渣打：多項收費豁免優惠
渣打香港為客戶認購綠色債券收費豁免，包括手續費﹑賣出債券（只適用於二手市場交易），以及債券轉至渣打股票投資戶口。另外，客戶亦可享有適用於一般債券投資服務的收費豁免，包括託管服務﹑代收利息及贖回到期債券。
【零售綠債穩賺2.5厘息 4大認購需知：按此】
信銀國際：7免優惠
中信銀行（國際） 推出7免優惠，包括豁免認購手續費、債券託管費、轉倉費（轉出及轉入）、利息代收費、提早贖回費及到期贖回費。
工銀亞洲：9免優惠
工銀亞洲客戶認購零售綠色債券，可享豁免9項收費，包括認購手續費、買入經紀費（以股票形式在二手市場交易）、沽出經紀費（以股票形式在二手市場交易）、提早贖回費、代收利息費、到期贖回費、轉倉費、存入費及託管費。
耀才證券：11項全免優惠
耀才證券表示，經該行認購綠色零售債券享「11項全免優惠」：
同時，更可獲贈20股盈富基金 （02800） 及10股滙豐 （00005） ，以及其他優惠。
雲鋒證券：11項全免優惠
雲鋒認購零售綠債「11免」優惠包括：
致富證券：新客享10免+300元Donki禮券
致富證券為認購綠色債券的新客戶提供10免優惠，包括「0息」、「0按金」及「免認購手續費」等，全新開戶更送300元Donki禮券迎新賞。
#只適用於新客戶及特選客戶
富途：「13免」+限時免孖展利息及暗盤免佣
富途推出全新限時優惠供客戶認購綠色債券，包括「13免」優惠：
即日起至5月6日，富途同時推出限時免孖展利息及暗盤免佣活動，客戶可透過限時免孖展利息活動獲領1張孖展減（免）息券，領券後在富途認購綠色債券，會在中籤結果公布後3個交易日內返還至證券帳戶。
而新開戶客戶由4月20日起更即獲港股一世免佣及1股騰訊，同時更可獲合共價值900元基金及股票現金券，約1,300元回贈。
輝立証券：提供11免優惠
輝立証券為客戶提供十成孖展11免優惠：
長橋證券：「14免」認購優惠
長橋證券為綠色零售債券推「14免」認購優惠：
針對新客戶，4月25日起，長橋證券將加碼推出「低門檻」迎新開戶優惠活動，提供1,000元股票現金券、港股行情Level1年卡（價值598元，4月限定）、港股終生免佣，以及凡入金滿10,000美元，可另享「美股終生免佣」。
此外，所有客戶轉倉可享超市券及股票現金券贈送，價值高達8,500元。
更多零售綠債認購方法及投資策略，請瀏覽【綠債懶人包】。
責任編輯：李瑩
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欄名 : 綠色投資