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【綠色債券】零售綠債銀行券商認購優惠一覽　邊間提供11免仲送股份？（更新至4月19日）

17:10 2022/04/19

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【綠色債券】零售綠債銀行券商認購優惠一覽　邊間提供11免仲送股份？

政府發行零售綠色債券，年期為3年期，保底息率最少2.5厘，每手1萬元。市民於4月26日起可透過配售銀行、證券經紀及香港中央結算有限公司認購。各銀行及券商均有提供認購優惠予客戶，包括手續費豁免及獲贈股份等優惠。

（資料更新至4月19日，最新加入雲鋒證券、致富證券、富途證券及輝立証券認購優惠）

中銀香港：認購費用全免

中銀客戶經網上銀行、投資服務熱綫或分行認購，相關認購費用全免。

滙豐：7免手續費

滙豐提供7項認購政府綠色零售債券的手續費豁免優惠。

渣打：多項收費豁免優惠

渣打香港為客戶認購綠色債券收費豁免，包括手續費﹑賣出債券（只適用於二手市場交易），以及債券轉至渣打股票投資戶口。另外，客戶亦可享有適用於一般債券投資服務的收費豁免，包括託管服務﹑代收利息及贖回到期債券。

【零售綠債穩賺2.5厘息 4大認購需知：按此

信銀國際：7免優惠

中信銀行（國際） 推出7免優惠，包括豁免認購手續費、債券託管費、轉倉費（轉出及轉入）、利息代收費、提早贖回費及到期贖回費。

工銀亞洲：9免優惠

工銀亞洲客戶認購零售綠色債券，可享豁免9項收費，包括認購手續費、買入經紀費（以股票形式在二手市場交易）、沽出經紀費（以股票形式在二手市場交易）、提早贖回費、代收利息費、到期贖回費、轉倉費、存入費及託管費。

耀才證券：11項全免優惠

耀才證券表示，經該行認購綠色零售債券享「11項全免優惠」：

  • 利息100%全免
  • 按金100%全免
  • 認購手續費全免
  • 暗盤買賣佣金全免（網上交易）
  • 存入費全免
  • 存倉費全免
  • 轉倉費全免
  • 託管費全免
  • 不動戶費全免
  • 到期贖回費全免
  • 代收股息手續費全免

同時，更可獲贈20股盈富基金 （02800） 及10股滙豐 （00005） ，以及其他優惠。

雲鋒證券：11項全免優惠

雲鋒認購零售綠債「11免」優惠包括：

  • 利息100%全免
  • 按金100%全免（無上限）
  • 認購手續費全免
  • 暗盤買賣佣金全免
  • 存入費全免
  • 存倉費全免
  • 轉倉費全免
  • 託管費全免
  • 不動戶費全免
  • 到期贖回費全免
  • 代收股息手續費全免

致富證券：新客享10免+300元Donki禮券

致富證券為認購綠色債券的新客戶提供10免優惠，包括「0息」、「0按金」及「免認購手續費」等，全新開戶更送300元Donki禮券迎新賞。

  • 免按金
  • 免孖展利息
  • 免認購手續費#
  • 免贖回費
  • 免代收股息費
  • 免存倉費
  • 免不動戶費
  • 免存入費
  • 免託管費
  • 免平台費

#只適用於新客戶及特選客戶

富途證券：12項免收優惠

富途證券提供12項免收優惠，包括認購手續費、申請手續費、佣金、平台使用費等。

  • 免認購手續費
  • 免申請手續費
  • 免佣金
  • 免平台使用費
  • 免存倉費
  • 免不動戶費
  • 免託管費
  • 免轉入費
  • 免轉出費
  • 免到期贖回費
  • 免提早贖回費

新客戶更可享有港股證券免佣優惠。

輝立証券：提供11免優惠

輝立証券為客戶提供十成孖展11免優惠：

  • 免孖展利息
  • 免按金
  • 手續費低至0元
  • 免存入費
  • 免存倉費
  • 免托管費
  • 免不動戶費
  • 免贖回費
  • 暗盤買賣佣金全免
  • 暗盤買賣平台費全免
  • 上市後買入免佣金

更多零售綠債認購方法及投資策略，請瀏覽【綠債懶人包】

 

責任編輯：李瑩

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欄名 : 綠色投資

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