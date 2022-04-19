【綠色債券】零售綠債銀行券商認購優惠一覽　邊間提供11免仲送股份？（更新至4月19日）

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【綠色債券懶人包】零售綠債保證息率2.5厘 4月26日起開始認購 申請方法／認購優惠／投資策略一覽（更新至4月19日）
政府發行零售綠色債券，年期為3年期，保底息率最少2.5厘，每手1萬元。市民於4月26日起可透過配售銀行、證券經紀及香港中央結算有限公司認購。各銀行及券商均有提供認購優惠予客戶，包括手續費豁免及獲贈股份等優惠。
（資料更新至4月19日，最新加入雲鋒證券、致富證券、富途證券及輝立証券認購優惠）
中銀香港：認購費用全免
中銀客戶經網上銀行、投資服務熱綫或分行認購，相關認購費用全免。
滙豐：7免手續費
滙豐提供7項認購政府綠色零售債券的手續費豁免優惠。
渣打：多項收費豁免優惠
渣打香港為客戶認購綠色債券收費豁免，包括手續費﹑賣出債券（只適用於二手市場交易），以及債券轉至渣打股票投資戶口。另外，客戶亦可享有適用於一般債券投資服務的收費豁免，包括託管服務﹑代收利息及贖回到期債券。
【零售綠債穩賺2.5厘息 4大認購需知：按此】
信銀國際：7免優惠
中信銀行（國際） 推出7免優惠，包括豁免認購手續費、債券託管費、轉倉費（轉出及轉入）、利息代收費、提早贖回費及到期贖回費。
工銀亞洲：9免優惠
工銀亞洲客戶認購零售綠色債券，可享豁免9項收費，包括認購手續費、買入經紀費（以股票形式在二手市場交易）、沽出經紀費（以股票形式在二手市場交易）、提早贖回費、代收利息費、到期贖回費、轉倉費、存入費及託管費。
耀才證券：11項全免優惠
耀才證券表示，經該行認購綠色零售債券享「11項全免優惠」：
同時，更可獲贈20股盈富基金 （02800） 及10股滙豐 （00005） ，以及其他優惠。
雲鋒證券：11項全免優惠
雲鋒認購零售綠債「11免」優惠包括：
致富證券：新客享10免+300元Donki禮券
致富證券為認購綠色債券的新客戶提供10免優惠，包括「0息」、「0按金」及「免認購手續費」等，全新開戶更送300元Donki禮券迎新賞。
#只適用於新客戶及特選客戶
富途證券：12項免收優惠
富途證券提供12項免收優惠，包括認購手續費、申請手續費、佣金、平台使用費等。
新客戶更可享有港股證券免佣優惠。
輝立証券：提供11免優惠
輝立証券為客戶提供十成孖展11免優惠：
更多零售綠債認購方法及投資策略，請瀏覽【綠債懶人包】。
責任編輯：李瑩
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欄名 : 綠色投資