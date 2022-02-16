▲ 【綠色債券】零售綠債銀行券商認購優惠一覽 邊間提供11免仲送股份？

政府發行零售綠色債券，發行規模最多60億元，年期為3年期，保底息率最少2厘，每手1萬元。市民可透過配售銀行、證券經紀及香港中央結算有限公司認購。各銀行及券商均有提供認購優惠予客戶，包括手續費豁免及獲贈股份等優惠。

【零售綠債設2厘保底息 每手1萬元 3月1日至11日接受認購：按此】

中銀香港：認購費用全免

中銀客戶經網上銀行、投資服務熱綫或分行認購，相關認購費用全免。

滙豐：7免手續費

滙豐提供7項認購政府綠色零售債券的手續費豁免優惠。

渣打：多項收費豁免優惠

渣打香港為客戶認購綠色債券收費豁免，包括手續費﹑賣出債券（只適用於二手市場交易），以及債券轉至渣打股票投資戶口。另外，客戶亦可享有適用於一般債券投資服務的收費豁免，包括託管服務﹑代收利息及贖回到期債券。

耀才證券：11項全免優惠

耀才證券表示，經該行認購綠色零售債券享「11項全免優惠」：

利息100%全免

按金100%全免

認購手續費全免

暗盤買賣佣金全免（網上交易）

存入費全免

存倉費全免

轉倉費全免

託管費全免

不動戶費全免

到期贖回費全免

代收股息手續費全免

同時，更可獲贈20股盈富基金 （02800） 及10股滙豐 （00005） ，以及其他優惠。

責任編輯：李瑩

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