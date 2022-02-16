【綠色債券】零售綠債銀行券商認購優惠一覽　邊間提供11免仲送股份？

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【活期存款】1年賺逾$3,000息！ 用50萬元資金食盡虛銀高息活期
政府發行零售綠色債券，發行規模最多60億元，年期為3年期，保底息率最少2厘，每手1萬元。市民可透過配售銀行、證券經紀及香港中央結算有限公司認購。各銀行及券商均有提供認購優惠予客戶，包括手續費豁免及獲贈股份等優惠。
【零售綠債設2厘保底息 每手1萬元 3月1日至11日接受認購：按此】
中銀香港：認購費用全免
中銀客戶經網上銀行、投資服務熱綫或分行認購，相關認購費用全免。
滙豐：7免手續費
滙豐提供7項認購政府綠色零售債券的手續費豁免優惠。
渣打：多項收費豁免優惠
渣打香港為客戶認購綠色債券收費豁免，包括手續費﹑賣出債券（只適用於二手市場交易），以及債券轉至渣打股票投資戶口。另外，客戶亦可享有適用於一般債券投資服務的收費豁免，包括託管服務﹑代收利息及贖回到期債券。
耀才證券：11項全免優惠
耀才證券表示，經該行認購綠色零售債券享「11項全免優惠」：
同時，更可獲贈20股盈富基金 （02800） 及10股滙豐 （00005） ，以及其他優惠。
責任編輯：李瑩
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欄名 : 綠色投資