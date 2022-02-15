▲ 【綠色債券】零售綠債設2厘保底息 每手1萬元 3月1日至11日接受認購

政府歷來首次發行零售綠色債券，條款與現行與通脹掛鈎債券（iBond）相若，零售綠債發行規模最多60億元，年期為3年期，保底息率最少2厘，每手1萬元，認購期由3月1日上午9時至3月11日下午2時。

財經事務及庫務局局長許正宇指出，零售綠債條款與模式與iBond相若，設定息2厘，浮息與通脹掛鈎，以兩者較高者派息，年期為3年期，每半年派一次息。

市民可於3月1日上午9時至3月11日下午2時期間，透過配售銀行、證券經紀及香港中央結算有限公司認購。認購綠色債券投資者須持有效香港身份證，每人限提出一份申請，重覆申請將不受理。

當局將於3月18日之前公布認購及分配結果，並於3月22日發行，3月23日在聯交所掛牌。因應疫情及支持環保，政府建議使用電子申請。

零售綠色債券集資用途只會為符合「合資格類別」的綠色項目融資或再融資，項目評估和遴選將由港府綠色債券計劃督導委員會負責執行，資金在未分配到合資格項目前，會記份基本工程儲備基金。財庫局會每年發表《綠色債券報告》說明資金分配情況，也會委任獨立第三方核實。

責任編輯：李瑩

＝＝＝＝＝

理財真實個案分析，立即免費下載《香港經濟日報》App