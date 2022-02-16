【新冠檢測】寵物可驗新冠病毒　城大Prenetics檢測服務每次$450

早前，有倉鼠被驗出帶有新冠病毒，寵物主人們一時不知如何是好。如果有檢測機構提供為寵物進行病毒檢測服務，你又會否帶寵物去進行檢測？香港城市大學推出寵物新冠病毒檢測服務，費用為450元，將由2月21日起開始接受預約，預約資訊及詳情將稍後公布。

檢測服務將會分為兩個階段。在第一階段，城大會與本地基因診斷檢測公司Prenetics合作，為小型哺乳類動物進行新冠病毒檢測。在第二階段，城大將為確診感染新冠病毒、需要接受隔離的寵物主人提供支援，並確保主人接受隔離限制期間，寵物亦可得到妥善的照顧。

城大動物醫療中心將由2月21日的星期一至六開始，首先會為貓、狗提供檢測服務，並逐步把服務擴展至其他寵物。寵物主人可在網上預約，為已參與「城大綜合健康計劃」的寵物登記檢測，或者為寵物預約進行單次檢測，費用為港幣450元。

城大亦計劃與漁農自然護理署緊密合作，找出對新冠病毒呈陽性反應的寵物，並提供檢疫及專業治療，雙方現正商討寵物檢疫安排的可能性。

城大動物醫療中心 地址：香港九龍深水埗荔枝角道339號丰滙地下至2樓

查詢熱綫：3650 3000

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責任編輯：李伊洛

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